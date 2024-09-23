金融业机构总资产超480万亿元
2024年09月23日06:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月22日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布的数据显示，二季度末，我国金融业机构总资产为480.64万亿元，同比增长7%。其中，银行业机构总资产为433.1万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为13.75万亿元，同比下降0.1%；保险业机构总资产为33.8万亿元，同比增长15.7%。
金融业机构负债为438.68万亿元，同比增长6.9%，其中，银行业机构负债为397.66万亿元，同比增长6.4%；证券业机构负债为10.26万亿元，同比下降1.8%；保险业机构负债为30.75万亿元，同比增长16.5%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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