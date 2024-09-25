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我国集成电路出口恢复“活力”

2024年09月25日09:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王震）近日，海关公布数据显示，今年前8个月，我国集成电路出口7360.4亿元，增长24.8%；集成电路出口已经超过汽车（同期汽车出口金额为5408.4亿元），成为中国出口产品的重大品类。

数据显示，我国集成电路出口正走出下行压力，逐渐恢复“活力”。

拉长时间维度，十年来，集成电路出口额增长超过1.5倍。2023年，我国集成电路出口数量和出口金额分别达到2678亿个和9567.7亿元，较2014年的1535亿个和9567.7亿元，分别增长74.5%和155.9%。

数据来源：国家统计局 制图：王震

数据来源：海关总署 制图：王震

2022年至2023年，全球芯片行业景气度下行，市场主基调从“抢芯片”变成“去库存”。美国半导体行业协会（SIA）发布报告显示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，同比下降8.2%。受此影响，2022年、2023年我国集成电路出口额增速分别降至3.5% 和-5%，结束了连续5年两位数高速增长。

今年以来，这一情况开始扭转。从单月数据来看，8月份，我国集成电路出口金额951.8亿元，同比增长18.2%，出口额已连续10个月同比增长。

集成电路被认为是典型的周期性行业，平均每4至5年一个周期。分析认为，当前行业正走出衰退阴霾。以ChatGPT为代表的AI智能应用创新，以及汽车智能化、电动化的趋势，将持续驱动集成电路产业企稳上行。

(责编：陈键、吕骞)
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