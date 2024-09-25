重庆市九龙坡区谢家湾街道民主村社区改造——让家园更美 让幸福“出圈”
整洁明亮的街区、青石铺就的道路、枝繁叶茂的黄葛树、现代化的社区食堂……9月23日，记者走进重庆市九龙坡区谢家湾街道民主村社区，零距离感受老旧小区蝶变的魅力。
民主村社区。中共九龙坡区委宣传部供图
踏入社区会客厅，时光一下子回到从前。污水横流、管道老旧、房屋颓败……一张张泛黄的老照片记录着这个老旧社区曾经的景象。“作为全国首批城市更新试点城市（区），九龙坡区于2021年11月启动民主村片区城市更新项目。”项目建设方九龙城市更新公司工作人员汤皓雅说，“自此，民主村的居民迎来了重塑的新家园。”
“社区通过居民提议—群众商议—社区复议—专业审议—最终决议的工作机制，邀请规划师、建筑师、工程师‘三师’进社区，为民主村把脉问诊，最大程度回应老街坊对自己家园的更新诉求。”九龙坡区住建委副主任苏彦西说。
作为原重庆建设厂的配套家属区，民主村有着突出的文化特色。“我们对建设厂都很有感情，最在意的是改造后有没有建设厂的符号。这个社区会客厅，就在我们的要求下保留了红砖楼老墙体。”一出社区会客厅门口，遇到正在散步的社区居民张谋诚，“还有电影院坡坡、戏水河沟、游园坝坝……这些儿时的回忆都为我们留了下来”。改造项目提炼运用建设厂历史变迁中的“西迁”“援建”“复兴”等文化元素，在全面提升社区功能的同时，最大程度保留了社区原有风貌。
社区改造后保留大量原有元素。段宗宝摄
改造的效果很快凸显。楼栋进行了加固和刷新，飞天管线都下了地，回家的路变得平整亮堂，停车位大幅增加，智慧设备处处可见……据了解，改造更新项目与毗邻社区一体设计、整体打造，保留建筑31.6万平方米，改造11万平方米，拆除危房4.3万平方米，提升配套环境9万平方米。目前，一期项目已于2023年4月开街，新引进和原有商户超300家，带动就业500余人。
居民在社区广场休闲。段宗宝摄
城市更新，更新的不只是环境，也是生活品质。走进民主村社区党群服务中心一楼，数字化平台让人眼前一亮。“云上民主村”平台是民主村基层治理的指挥中心，充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能等现代化信息技术，为社区居民提供更精准的服务。
“借助该系统，居民通过手机端App、小程序实名认证，即可访问系统数据，了解社区整体情况，也可预约家政、养老、托育、医疗等服务，由系统智能分配到相关企业、单位或人员，即时启动响应程序，让居民足不出户办理大小事务。”民主村社区党委书记伍成莉说。
社区食堂档口。段宗宝摄
针对社区老年人口多的特点，民主村还建起了社区食堂。500平方米的面积，可同时为100人提供用餐。在18元自助套餐的基础上，社区食堂还给予老年群体一定补贴，社区60岁以上的困难、失能、失独老人最低2元就能吃到，80岁以上的困难、失独、失能老人则全部免费。自去年4月营运以来，社区食堂为24万余人次居民提供助餐服务，其中老年人助餐6.9万人次。
来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦
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