人民网北京9月25日电 （记者王连香）据中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司消息，9月24日，一列冷链班列从新疆乌鲁木齐国际陆港区中欧班列（乌鲁木齐）集结中心出发，运往泰国曼谷，这是新疆开行的首趟中老铁路国际冷链货运班列。

据了解，新疆开行的首趟中老铁路国际冷链货运班列采用铁路冷链物流模式运输鲜果，以数字贸易方式整合产业链，实现伊犁、博乐、奎屯、石河子、昌吉等不同产地的优质水果在乌鲁木齐集货，依托中老铁路运往泰国曼谷的市场和商超终端，有效提升了陆路运输效能。

为确保首趟中老铁路国际冷链货运班列顺列开行，新疆铁路部门加强与国铁集团等相关部门的沟通联系，积极组织箱源，合理安排运力，做好货物短驳运输、装卸车组织、车辆挂运等各环节的协调配合，做到快装快运，确保列车准时准点开行。

自7月份以来，新疆铁路部门立足服务国家战略和区域经济社会发展，加快推进铁路现代物流体系建设，强化服务营销，开展物流总包项目，实施挖潜提效，积极拓展多式联运业务，为保障新疆农产品等重点物资运输提供了强有力的运力支撑。今年截至9月23日，新疆铁路货运发送量达16826.2万吨，同比增长9.8%。

(责编：王连香、吕骞)

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