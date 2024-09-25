人民网北京9月25日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，为了给旅客出行提供更多选择，铁路12306手机APP和网站推出了同车接续功能，在查询车票后，点击“中转”标签，系统在提供不同车次换乘方案的基础上，可将能组合的同一列车不同区段的两段同席别或不同席别的剩余车票，组合形成该车次的同车接续方案，供旅客选择。

选择同车接续方案的旅客，中途不用换车，同车更换席位即可，各段车票票价仍然遵循递远递减原则，即里程越长，平均运价率越低，车票总票款为两段车票票价之和。

如北京西至武汉的列车，如剩余北京西至郑州东、郑州东至武汉的一等或二等车票，即可形成北京西至郑州东的一等或二等A座位+郑州东至武汉的一等或二等B座位组合的同车接续方案；

如剩余北京西至石家庄、石家庄至武汉的一等或二等车票，即可形成北京西至石家庄一等或二等C座位+石家庄至武汉一等或二等D座位组合的同车接续方案。

(责编：王连香、吕骞)

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