原标题：国庆假期第二天全国道路交通总体平稳

记者2日从公安部交管局获悉，截至2日18时，全国道路交通安全形势总体平稳，未接报较大以上道路交通事故，车多缓行路段明显减少。

国庆假期第二天，全国主干公路交通流量较假期第一天有所回落，但较往年同期仍处高位，部分高速公路路段以及城市周边道路车流仍然集中，京津冀、长三角、珠三角、成渝等区域交通压力较大。从公安部交通管理局监测的76条高速公路700个重要节点流量看，10月1日18时至10月2日18时，监测流量环比下降21.47%，与去年同期相比上升3.88%。

各地公安交管部门结合假期群众出行特点和交通流量变化加强分析研判，紧盯重点区域、路段、时段，加大警力装备投入，加强巡逻疏导和宣传提示，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾、农村面包车超员、货车违法载人等重点违法行为，全力预防道路交通事故、保障交通安全有序。预计3日，到达目的地的中长途车流与短途出行车流集中叠加，部分城市进出城道路和通往景区道路交通流量仍将保持高位。

公安部交管局提醒广大驾驶人守法驾驶、安全行车、文明礼让，不酒后驾车、不疲劳驾驶、不超员载客。遇前方车辆缓行或交通事故时，服从民警指挥，有序排队、依次通行，不加塞抢道，不占用应急车道。驾车前往景区山区，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路时，要减速慢行，行经农村、山区公路注意观察道路两侧车辆和行人。遇雨雾天气，务必谨慎驾驶、控制车距车速。在高速公路上发生交通事故，牢记“车靠边、人撤离、即报警”，避免发生二次事故。（记者孙少龙）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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