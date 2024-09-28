人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局27日发布的数据显示，2024年8月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%。

其中，货物贸易出口20693亿元，进口14968亿元，顺差5724亿元；服务贸易出口2308亿元，进口3830亿元，逆差1522亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1930亿元，运输服务进出口规模1822亿元，其他商业服务进出口规模949亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模601亿元。

“近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业的融合发展，出口稳步增长。随着经济实力增强和人民生活水平的提高，对海外商品和服务的进口需求也在增加。”国家外汇管理局副局长李红燕此前在国新办举行的新闻发布会上说。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，我国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口提供了基础。同时，随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差作出贡献。

作为服务业和服务贸易大国，我国在全球服务贸易国际合作中占据着不可替代的地位。商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，近年来，我国通过持续推动服务业扩大开放，优化服务贸易政策体系，开展服务业扩大开放综合试点示范和服务贸易创新发展试点建设，推动服务贸易规模快速增长，成为全球服务贸易增长的重要动力。

国务院办公厅印发的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》指出，优化跨境资金流动管理。完善外汇管理措施，探索基于企业信用的分级管理，提高服务贸易及服务领域对外投资的外汇业务便利度。扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。

李红燕表示，近年来，国家外汇管理局不断优化贸易外汇收支管理，取消了外贸企业名录登记行政许可，预计年内将惠及超过10万家经营主体。支持贸易新业态发展，鼓励银行、支付机构凭电子信息办理跨境电商贸易结算，这类业务今年前7个月已办理了5亿多笔，受益的小微商户超过120万家。提升外籍来华人员支付便利度，实现了重点机场、酒店和文旅景区等主要场所外币兑换服务全覆盖。

“往前看，我国进一步全面深化改革，经济结构持续转型升级，外汇市场韧性不断增强，我国国际收支将会继续呈现规模提升、结构优化和基本平衡的发展格局。”李红燕说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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