人民网北京9月27日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）决定，自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

同时，央行公告表示，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

谈及降准降息的影响，央行行长潘功胜表示，央行降准相当于为银行直接提供低成本、长期资金，而中期借贷便利和公开市场操作是央行向商业银行提供中短期资金的主要方式，其利率的下降也将降低银行资金成本。此外，预计贷款市场报价利率、存款利率将对称下行。前几次通过利率自律机制引导存款利率下行形成的重新定价效果也会累积显现。

“降准政策实施后，银行业平均存款准备金率大概是6.6%，这个水平与国际上主要经济体的央行相比，还是有一定的空间。在存款准备金率的工具上，到年底之前还有三个月时间，我们也会根据情况，有可能进一步再下调0.25—0.5个百分点。”潘功胜说。

“央行的技术团队经过多轮认真的量化分析评估，这次利率调整对银行收益的影响是中性的，银行的净息差将保持基本稳定。”潘功胜表示。

国家金融与发展实验室副主任曾刚向记者表示，降准降息政策与同时明确的存款房贷利率下调等房地产金融政策形成“组合拳”。存量房贷利率下调在短期内会对银行带来一定冲击，但在负债端，央行通过降准降息，有助于银行应对贷款利率下调带来的冲击，帮助银行降低资金成本，提高银行的中长期资金来源。从更大的市场范围来看，下调存款准备金率以及引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，也会对整个金融市场的利率水平形成进一步下行的推动，有助于降低实体经济融资成本。

招商证券研报认为，在当前银行净息差低于警戒线的背景下，央行选择降息0.2个百分点，体现了呵护经济为当前政策的主要诉求。同时，央行选择下调7天期逆回购操作利率，进一步彰显了当前淡化MLF利率政策色彩的意图。超预期降准在释放流动性的同时，也体现了对银行资金的呵护。

此外，中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议提出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，要降低存款准备金率，实施有力度的降息。央行货币政策司司长邹澜对此表示，央行将贯彻落实会议相关部署，加快出台金融增量政策举措文件。在下调存款准备金率0.5个百分点基础上，年内还将视市场流动性状况进一步下调。下调政策利率0.2个百分点，继续引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，推动商业银行降低存量房贷利率。抓好各项政策举措落实落地，有力促进经济回升向好。

也有专家认为，本次政策利率下调幅度为近四年最大，是支持性货币政策的重要体现，将通过传导降低社会综合融资成本。此外，政策利率下调20个基点，体现了“有力度”的要求，在市场化的利率调控机制下，将带动各类市场基准利率下降，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

(责编：王震、吕骞)

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