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《财米油盐》| 从“民资入核”看民企与国家重大项目如何“双向奔赴”？

2024年09月28日09:34 | 来源：人民网
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核电“上新”，民企“上车”！

8月19日，国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目，核准机组数量达11台，总投资超2400亿元。

人民网《财米油盐》了解到，该批项目中，每个项目的民企股比均达到了10%左右，且江苏徐圩、浙江三澳、山东招远等三个项目共计6台机组采用我国自主三代压水堆核电技术——华龙一号。

在我国，“民资入核”并非首次。

2020年，浙江吉利产投控股有限公司即对浙江三澳核电一期工程持股2%，吃到了“民资入核”的“第一只螃蟹”。本次核准的浙江三澳核电二期工程同样有民资参与，4家民企共持股10%，较2020年整整翻了5倍。

更多民间资本参与核电项目投资，为我国核电产业发展注入新动能。人民网《财米油盐》从国家发改委民营经济发展局了解到，本次入股核电的民营企业大多是实体经济领域的头部企业，具备较强的技术创新能力和较好的潜在经济效益，能够满足核电产业发展所需要的技术支撑、资金支持。

民营企业与国家重大项目正在加速实现“双向奔赴”。今年以来，我国出台一系列政策措施推动民营企业参与基础设施等重大项目建设，目前总投资超过5万亿元。与此同时，有关部门在加快向民间资本推介项目的同时，积极构建更加规范透明的制度环境。

如，国家发改委专门搭建全国重点民间投资项目库，为项目搭建专场“直播间”。再如，国家发改委、自然资源部、生态环境部、金融监管总局等4部门联合发文，对重点民间投资项目给予用地用海、环评融资等保障支持。此外，国家发改委联合七家银行启动建立投贷联动试点合作机制。截至8月20日，通过投贷联动试点合作机制完成贷款审批的民间投资项目达到1359个，涉及总投资1.95万亿元。

“两个毫不动摇”是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。本次“民资入核”再次证明，国家重大项目不是民营企业的“禁地”。参与创新、不问出身。未来期待更多民营企业能够在与国家重大项目“双向奔赴”的过程中释放更多活力潜能。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培

剪辑：石雪 田奥勋

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、章斐然)
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