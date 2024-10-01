人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月30日（国庆假期前一天），全社会跨区域人员流动量22374.8万人次，环比增长27.5%，比2023年同期（中秋国庆节假期之前1日）下降5.6%，比2019年同期（国庆节假期之前1日）增长6.8%。

铁路客运量1728.3万人次，环比增长33%，比2023年同期增长6.8%，比2019年同期增长25.4%。

公路人员流动量20347万人次，环比增长27.5%，比2023年同期下降6.8%，比2019年同期增长5.8%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量16710万人次，环比增长30.4%，比2023年同期下降9.4%，比2019年同期增长29.5%；公路营业性客运量3637万人次，环比增长15.9%，比2023年同期增长7.9%，比2019年同期下降42.5%。

水路客运量65.1万人次，环比下降7.2%，比2023年同期增长13.1%，比2019年同期下降54.8%。

民航客运量234.4万人次，环比增长5.4%，比2023年同期增长11.3%，比2019年同期增长24.4%。

假期第一天，全国出行迎来首个小高峰。为做好假期运输服务保障、物流保通保畅，各地交通部门多措并举、多点发力，随时做好突发状况应对准备，并持续强化线路巡查和隐患排查处置工作，为广大司乘人员平安便捷出行保驾护航。

在北京，交通部门部署做好国庆假期交通运输服务保障，北京市交通委会同公安交管、文旅等部门联合会商调度，及时疏导大人流、大车流。强化“七站两场”接续保障，地铁重点线路延长运营时间，公交增加夜班运力，机场巴士做好兜底运输，出租车、网约车加强夜间保点和调度。落实高速公路免费通行政策，收费站车道全开，提升服务区服务水平。加强京彩灯会、中网、WTT等重点区域交通保障，针对性做好公共交通运营调整，地铁适时延长运营时间，增加周边公交、出租车、网约车运力投入。强化公交、地铁运营调度和安全管理，严格落实三级24小时值班值守制度，遇突发情况快速反应、有效处置。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心针对“国庆”期间交通运输保障进行了详细部署，上海市交通委与上海市公安局、闵行区政府、铁路上海局、机场集团、申通集团、地产集团等部门联合派员进驻中心，建立了虹桥枢纽大客流保障值班值守工作制度，明确了大客流预警及预案启动流程，制定了客流保障工作任务单，强化了相关应急处置力量。

随着“跟着悟空游山西”活动启动，赴晋旅游人数将进一步增加，山西省将迎来一波古建旅行的热潮，路网流量较平时预计会大幅增加。热门景区云冈石窟、悬空寺、应县木塔、小西天景区预计将出现短时流量激增，二广高速大盂段、榆社段京昆高速清徐段、灵石段等路段，极易出现车辆拥堵缓行。

山西交通运输部门多措并举做好交通运输服务保障：一是强化路网运行监测，提升出行信息服务。二是第一时间响应，及时处置拥堵缓行事件。三是强化路网服务，保障重点物资运输。四是加强运营保障，改善通行条件。五是严格值班值守，及时准确报送信息。

随着国庆假期来临，海上客运航线往来繁忙，水上出行人数显著攀升，探亲潮与旅游流交织，形成高位运行态势。为确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定，救捞系统将在我国沿海部署专业救助船艇59艘、救助航空器16架、应急救助队19支，并根据航运情况及时优化调整各海区救捞力量部署，全力筑牢海上安全防线。同时，针对今年第18号台风“山陀儿”可能影响海域，部署大功率专业救助船7艘、应急救助队5支、救助直升机6架以及固定翼飞机1架。

(责编：方经纶、高雷)

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