人民网北京9月27日电 （记者杨曦）据新华社消息，国务院国资委副主任王宏志在27日举行的国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示，国有企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出要在“更广”“更深”上下功夫。国有企业到2025年必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。

“要清晰界定退出标准，进一步规范退出情形，防止只有制度，没有动作。”王宏志说，深化提升行动实施以来，尚未开展该项工作的企业，原则上都要在今年年底前真正行动起来。同时要防止简单以调整退出比例划线、搞“一刀切”，真正体现强激励硬约束。

王宏志表示，2023年启动的国有企业改革深化提升行动总体进度符合预期，实现了时间过半、任务完成过半，在加强科技创新、构建产业体系、服务国家安全等方面取得重要阶段性成果。

“国有企业改革深化提升行动仍有很多硬骨头要啃。”王宏志表示，下一步，将聚焦重点难点，抓好五方面工作：

一是进一步完善企业科技创新体制机制。注重培育科技领军企业，深化职务科技成果赋权改革，强化科研人员激励，推进科技成果转化应用。

二是进一步优化布局推动构建现代化产业体系。因地制宜、因企制宜发展战略性新兴产业，防止过度竞争；积极用数智技术、绿色技术改造提升传统产业；加大战略性重组、专业化整合和前瞻性布局力度。

三是进一步完善中国特色现代公司治理。推动党委（党组）前置研究事项清单更加精准、务实，推动外部董事作用发挥更加显著。

四是进一步深化市场化经营机制改革。在收入分配上，推动各项科技创新激励措施落实落地，同时加强兜底保障，推动薪酬分配进一步向基层苦脏险累一线岗位倾斜。

五是进一步完善国资国企管理监督体制机制。理顺公共管理部门和国资监管机构的职责边界；推进权责清单动态优化；强化创新包容，推动尽职合规免责取得新进展。

(责编：郝帅、吕骞)

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