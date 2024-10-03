原标题：浙江舟山做好“一条鱼”服务 促海洋渔业再升级

2日上午，舟山国家远洋渔业基地惠群码头(以下简称“惠群码头”)停满了从东南太平洋、西南大西洋、赤道等渔场返航的冷冻运输船。轮船汽笛声、车辆喇叭声、人群交流声、叉车吱吱声，交织成了舟山国家远洋渔业基地特有的旋律。

惠群码头建成于2011年，目前拥有三座万吨级的远洋泊位，可容纳1300艘渔船同时锚泊，设计年吞吐量100万吨。

“这里每铲车大概运送一吨左右，我们这个仓库内能够存放4000吨货物，现在里面堆放了3500吨左右，这里就像一个‘鱿鱼银行’，可以随时取放。”舟山惠群远洋渔业发展有限公司综合管理部副部长张旭东介绍。

海产品的新鲜度是其品质的关键指标，冷库在保障海产品新鲜度方面扮演着不可替代的角色。舟山惠群远洋渔业发展有限公司总经理助理娄宏说，基地核心区冷库库容已突破52万吨，形成浙江省密度最高的冷库集群。“我们正在扎实推进国家骨干冷链物流基地建设，运行惠群理货中心项目，实施新建惠群码头平台拓宽工程，发挥开放口岸远洋渔业专用港区的物流平台核心作用。”

据悉，2024年上半年，舟山基地核心区远洋渔业经济总产值117.94亿元，同比增长24.66%，占舟山市远洋渔业经济总产值的54%。其中，远洋捕捞及相关服务业产值37.48亿元，占舟山市的45%；远洋水产品加工产值13.21亿元，占舟山市的37%；远洋水产品贸易额67.25亿元，占舟山市的68%。

舟山因渔而兴，如何打造好特色海洋经济，立足“远洋渔业全产业链建设布局”理念，实现远洋渔业强链、提能、升级？

做深做实全产业链，数字赋能正成为提升“一条鱼”新质生产力的关键。在中国远洋鱿鱼交易中心，新上线的“远洋云”供应链服务平台，正在接入“浙农云仓”智慧冷链系统，该平台通过线上交易、线上结算、供应链融资等方式，形成完整的商业闭环。

在“远洋云”数据仓上，鱿鱼、金枪鱼、沙丁鱼、鲐鱼、秋刀鱼等9个远洋水产品93个规格在线交易，舟山市内远洋渔业企业100%注册并关联远洋渔船670艘，吸纳全国其他地区生产捕捞、加工贸易等产业上下游企业1000余户。捕捞企业可以找到下游加工贸易企业，获取线上订单；下游加工企业也可以采购自己所需要的原料。相比于传统的贸易方式，贸易的效率提升了两倍以上。

“今年成交额已经突破50亿元大关，同比增长超过30%，远洋自捕鱿鱼交易量占到全国的50%以上。”浙江舟山国际农产品贸易中心有限公司副总经理黄杰说，平台已吸纳上下游企业千余户，遍及全国22个城市，今年重点推广冷链仓储大数据平台，通过数字化赋能减轻冷库企业运营负担的同时，打通产业核心环节，让冷链走上“云端”。

从强化捕捞运输及配套保障能力，到创新线上贸易服务场景，从打造现代海洋食品产业园，到扎实推进国家骨干冷链物流基地建设，舟山国家远洋渔业基地围绕远洋渔业“一条鱼”全产业链各环节再谋进取。

“建设远洋渔业检验检测中心，建立舟山国家远洋渔业基地海洋食品安全专家库，建立‘一条鱼’全产业链，是保障舟山渔品输出的基石，是擦亮舟山远洋渔业金字招牌的手段。”舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司董事长陈海平说。

据悉，2024年上半年，舟山市远洋渔业集团已与12家“一条鱼”产业链企业建立合作关系并签订长期服务协议，累计完成检验检测业务19笔，涉及检测参数共计137项，累计签发检验报告共计33份，助力海岛渔业高质量发展。（奚金燕）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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