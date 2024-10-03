领跑全国！前8个月西部地区进出口增长10.1%
2024年10月03日11:12 | 来源：新华网
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新华社北京10月3日电（记者邹多为）西部地区“拼外贸”成效已现。据海关统计，今年前8个月，我国西部地区进出口2.59万亿元，同比增长10.1%，高于同期我国外贸整体增速4.1个百分点。
海关总署统计分析司司长吕大良表示，西部地区坚持以大开放促进大开发，大力推进西部陆海新通道建设，深度融入共建“一带一路”，前8个月进出口增速领跑全国。
“其中，民营经济发挥了重要作用。前8个月，西部地区民营企业出口的高技术产品，包括专用设备、高端装备、生物医药及医疗仪器等，都实现了两位数增长。”吕大良说。
此外，数据还显示，我国东部、中部、东北地区发展各扬所长。前8个月，东部地区进出口22.94万亿元，同比增长6.7%；东北地区进出口8259.3亿元，增长2.2%。同期中部地区进出口2.23万亿元，月度进出口规模连续两个月超过3000亿元。
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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