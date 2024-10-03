人民网记者 王绍绍

报废旧车并购买新能源新车可获得最高2万元补贴、农业机械报废补贴标准提高、老旧电梯纳入“两新”工作范围……随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作不断深入，消费市场潜力不断释放，持续助力经济回升向好。

此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”工作。要重点支持汽车报废更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。

数据显示，今年前8个月，设备工器具购置投资增长16.8%，增速比全部固定资产投资(不含农户)高13.4个百分点，对全部投资增长的贡献率达到64.2%，比前7个月提高3.5个百分点，在“两新”政策下，有效刺激了消费新潜力。

为进一步贯彻大规模设备更新，各地纷纷响应政策，推出一系列措施。山东省继续实施农机报废更新补贴政策，制定新一轮农机购置与应用补贴政策，推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用；江苏省推出教育领域大规模设备更新工作，包括更新置换一批高校重大科研仪器设备，购置更新一批高校学生宿舍设备，更新一批职业院校（含技工院校）实训教学设备，添置更新一批中小学信息化教学、理科实验、后勤保障设备等工作；广东省加快推进第五代移动通信技术（5G）、光纤网络等信息通信网络基础设施建设和更新升级，推动道路交通、照明系统、广播电视等数智化改造，加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造。

国家发展改革委相关负责人表示，在各方共同努力下，“两新”工作逐步取得明显成效，并在不断显现，有力拉动了投资增长。设备更新政策持续推进，有效调动了经营主体更新生产、用能、电梯等各类设备的积极性。

以旧换新在推动汽车消费方面的作用也十分显著。数据显示，9月1日至22日，中国乘用车市场零售销量达到124.3万辆，同比增长10%，较上月同期增长10%。商务部数据显示，1至8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%。

业内专家表示，以旧换新政策对汽车行业的影响是深远和积极的。预计由以旧换新政策带来的市场增量，每年至少能为乘用车和商用车市场带来200万到300万辆新车，相当于每年增量10%左右。这对整个汽车产业链，包括上游原材料供应商和主机厂，以及汽车销售市场，都将带来诸多利好，显著提高行业的销售额和业绩。

湖北的一家家电公司，接入当地政府消费品以旧换新公共服务平台，实现补贴申领流程的精简与透明化，用户在家也可以快速完成家电以旧换新补贴领取购买产品；一家空调企业积极推进“以旧换新”活动，旧空调不限品牌、不限型号均可参与其以旧换新活动，并可获相应补贴。

以旧换新助推家电消费绿色浪潮，为绿色消费注入新动能。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。同时，国家税务总局增值税发票数据显示，4—8月份，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速比3月份分别提高了2.8和11.6个百分点，高能效等级家电零售快速增长。

“要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。”业内专家建议，应推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方联动，统筹支持全链条各环节，惠及更多的消费者。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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