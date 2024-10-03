新华社北京10月3日电（记者高敬）碳市场是利用市场机制控制温室气体排放、实现碳达峰碳中和目标的重要举措。我国碳市场建设取得了积极进展和成效。

生态环境部有关负责人近日介绍，2021年7月和2024年1月，我国先后启动了全国碳排放权交易市场和全国温室气体自愿减排交易市场，共同构成了全国碳市场体系。我国碳市场法律法规体系基本建成，基础设施支撑体系基本建成，碳市场数据质量和管理能力大幅度提升，全国碳市场实现了稳起步、稳运行，市场活力稳步提升。

截至今年8月底，全国碳排放权交易市场累计成交量4.76亿吨、成交额达279亿元，碳价在每吨90元左右波动，总体处于合理水平。

这位负责人表示，下一步将完善碳排放统计核算制度，进一步扩大碳市场行业覆盖范围，发布更多方法学，纳入更多参与主体，严格监管碳市场数据质量，着力构建更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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