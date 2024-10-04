新华社广州10月4日电（记者王浩明）港珠澳大桥边检站提供的数据显示，截至10月4日0时45分，今年经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的客流总量超过2000万人次，同比增长达86%，超过去年全年总量。这也是港珠澳大桥正式开通以来，年客流量首次突破2000万人次大关。

数据显示，持续增多的“北上”港澳旅客正成为推动口岸客流快速增长的主力群体。今年以来，经该口岸出入境的港澳旅客达1203.3万人次，同比增长83.3%，占口岸客流总量的60.2%；港澳单牌车数量超过226万辆次，占口岸车流总量的56.0％。

随着大湾区旅游的进一步走热，围绕港珠澳大桥打造的“一程多站”旅游产品受到越来越多内地游客欢迎。港珠澳大桥边检站统计数据显示，今年以来，持港澳旅游签注往来的内地旅客超过386万人次，同比增长76.6%。与此同时，大桥也正成为众多海外游客“中国游”的重要通道。今年以来，已有超过31万人次的外籍旅客经珠海口岸入出内地经商旅游、探亲求学、访问交流，同比大幅增长185.5%。

港珠澳大桥边检站相关负责人介绍，为保证出入境人员车辆安全畅顺，该站持续优化通行环境，通过升级改造“一站式”系统，推进“货兼客”通道建设，提高通关效率；积极落实为民服务举措，增派一线执勤、应急、备勤警力，引入专业志愿者服务团队，不断提高人员车辆通关体验感；持续深化三地口岸执法联络协调机制，强化与港澳方的信息共享和勤务协作，实现节假日客流车流提前预警、有效疏导。

(责编：王静、赵欣悦)

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