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中短途客流明显增加 铁路发送旅客量连续4天超1700万人次

2024年10月04日12:34 | 来源：人民网
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人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，从12306预售情况来看，进入国庆假期中期，游玩和探亲访友的铁路中短途客流明显增多，成都至西安、北京至上海、广州至南宁、北京至呼和浩特、广州至汕头、广州至长沙、大连至沈阳、北京至太原、武汉至长沙、北京至沈阳等区间客流相对集中。截至4日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.4亿张。

数据显示，10月4日，全国铁路预计发送旅客1745万人次，计划加开旅客列车842列。10月3日，全国铁路发送旅客1760.2万人次。铁路黄金周运输启动以来，全国铁路旅客发送量已连续4天超1700万人次，运输安全平稳有序。

此外，从余票情况看，10月4日至5日，多个方向均有余票；10月6日至8日，全国铁路将迎来返程客流高峰，北京至上海、大同、沈阳、呼和浩特，上海至合肥、南京、武汉，广州至南昌、南宁、重庆、长沙、香港，西安至成都往返、成都至重庆往返尚有余票，旅客朋友可通过铁路12306查询具体余票信息。

国铁集团相关负责人表示，铁路部门统筹运用线路和装备资源，充分挖掘运能潜力，动态分析铁路12306大数据，精准增加运力投放，全力保障旅客出行需求。哈尔滨局加开天津、沈阳、通辽、齐齐哈尔、牡丹江等方向旅客列车29列；沈阳局加开丹东、大连、长春等方向旅客列车68列，安排84列动车组列车重联运行，加挂普速列车车厢165辆；北京局加开上海、沈阳、太原、郑州、西安等方向旅客列车124列；太原局加开天津、西安、包头、呼和浩特等方向旅客列车8列，以及山西省内城市间旅客列车31列；郑州局加开北京、广州、深圳、杭州等方向动车组列车27列，以及郑州、商丘、洛阳、南阳等旅游城市间普速列车53列；武汉局加开北京、上海、成渝等方向旅客列车99列、安排34列动车组重联运行；西安局加开成都、重庆、兰州、太原等方向旅客列车30列，以及陕西省内城市间旅客列车90列；济南局加开旅客列车74列，安排57列动车组列车重联或长编组运行；南昌局加开江西、福建两省间及省内主要城市间旅客列车115列；兰州局加开连云港、西安等方向动车组列车12列，加开北京、成都、敦煌、嘉峪关等方向普速列车10列。

此外，各地铁路部门加强站车服务，落实便民利民措施，倡导文明出行，开展特色文化活动，让旅客体验更美好。延吉西、敦化、长白山等车站向旅客免费发放绿色森林高铁、东北最北高铁主题明信片，吸引旅客盖章“打卡”，丰富旅途生活；大兴机场站增加地面标识，引导旅客快速换乘，并与大兴国际机场建立爱心联动机制，为重点旅客提供优质服务；景德镇北站在出站口设置旅游咨询点，为游客提供热门景区旅游攻略。

铁路部门提示广大旅客，假日期间，铁路客流较大，请及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王震、高雷)
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