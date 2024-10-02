人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

释放“假日经济”消费活力 “菜篮子”产品物丰价稳供应足

人民网记者 李栋 文松辉
2024年10月02日09:11 | 来源：人民网
小字号

国庆假期，是“菜篮子”“果盘子”产品传统消费旺季。多部门相关负责人表示，当前，我国生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。

  在北京新发地农产品批发市场，运输车辆往来穿梭。记者了解到，目前新发地市场“菜篮子”“果盘子”产品日供应量达3.8万吨，各类农产品品种丰富、供应充足。

新发地市场宣传部部长童伟介绍，前期价格走高的部分蔬菜随着产地供应逐渐衔接，价格出现回落趋势。“为保障节日供应，通过组织商户在全国加大采收储备力度，确保了近期蔬菜供应总量充足。”童伟说。

数据显示：目前，新发地市场蔬菜交易量保持在日均2.4万吨左右；水产类产品日均上市量达1200多吨，比平时多出20%。“菜篮子”产品市场供应有保证。

近年来，我国各地积极落实“菜篮子”市长负责制，蔬菜供给保障能力不断提高。据农业农村部统计，目前，全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供基础牢固。

农业农村部相关负责人表示，今年我国蔬菜在田面积和产量较上年均有所增加，其中蔬菜在田面积同比增加了1.4%，叠加9月份适宜的气象条件，蔬菜整体供应有保障。

新发地市场“菜篮子”产品购销两旺的局面，是假日经济活跃的一个缩影。进入秋收季节，随着各地水果陆续上市，同时也丰盛了老百姓的“果盘子”。

临近假期，在安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心，水果批发商戴向荣忙着指挥工人卸货。不一会儿，一箱箱的脆柿、冬枣、哈密瓜、阳光玫瑰葡萄等数十个品种的水果就摆满了交易区，等待着第二天零售商的采购高峰。

“这次卸载了5吨水果，能够确保国庆期间，零售商把新鲜水果输送到每家的客厅。”戴向荣说。

据安民农副产品批发交易中心水果区经理林尧介绍，国庆期间，每天水果供应260吨左右，比平时多160吨，品种多达70多种。“不少水果因为正值大量上市期，在丰富了‘果盘子’品类的同时，市民更在价格上得到了实惠。”

据商务部商务大数据监测，当前，全国200家大型农副产品批发市场的进货量、交易量，较一周前分别增长5.5%和3.7%，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

国庆假期是居民消费旺季，国家对多个领域消费的支持力度进一步加大。近日，在商务部举行的新闻发布会上，新闻发言人何咏前表示，假期将加强节日市场监测和生活必需品保供工作。

“通过启动节日期间生活必需品量价日报监测，密切关注粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等产品供求变化情况，指导企业根据节日消费特点有针对性加强货源组织，保障市场供应，更好满足居民节日消费需求。”何咏前说。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解丨创新支持方式 各地以旧换新“加速跑”
　　
国庆假期前一日全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次
　　人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月30日（国庆假期前一日），全社会跨区域人员流动量22374.8万人次，环比增长27.5%，比2023年同期（中秋国庆节假期之前1日）下降5.6%，比2019年同期（国庆假期前一日）增长6.8%。 铁路客运量1728.3万人次，环比增长33%，比2023年同期增长6.8%，比2019年同期增长25.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部