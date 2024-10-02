人民网记者 李栋 文松辉

国庆假期，是“菜篮子”“果盘子”产品传统消费旺季。多部门相关负责人表示，当前，我国生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。

在北京新发地农产品批发市场，运输车辆往来穿梭。记者了解到，目前新发地市场“菜篮子”“果盘子”产品日供应量达3.8万吨，各类农产品品种丰富、供应充足。

新发地市场宣传部部长童伟介绍，前期价格走高的部分蔬菜随着产地供应逐渐衔接，价格出现回落趋势。“为保障节日供应，通过组织商户在全国加大采收储备力度，确保了近期蔬菜供应总量充足。”童伟说。

数据显示：目前，新发地市场蔬菜交易量保持在日均2.4万吨左右；水产类产品日均上市量达1200多吨，比平时多出20%。“菜篮子”产品市场供应有保证。

近年来，我国各地积极落实“菜篮子”市长负责制，蔬菜供给保障能力不断提高。据农业农村部统计，目前，全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供基础牢固。

农业农村部相关负责人表示，今年我国蔬菜在田面积和产量较上年均有所增加，其中蔬菜在田面积同比增加了1.4%，叠加9月份适宜的气象条件，蔬菜整体供应有保障。

新发地市场“菜篮子”产品购销两旺的局面，是假日经济活跃的一个缩影。进入秋收季节，随着各地水果陆续上市，同时也丰盛了老百姓的“果盘子”。

临近假期，在安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心，水果批发商戴向荣忙着指挥工人卸货。不一会儿，一箱箱的脆柿、冬枣、哈密瓜、阳光玫瑰葡萄等数十个品种的水果就摆满了交易区，等待着第二天零售商的采购高峰。

“这次卸载了5吨水果，能够确保国庆期间，零售商把新鲜水果输送到每家的客厅。”戴向荣说。

据安民农副产品批发交易中心水果区经理林尧介绍，国庆期间，每天水果供应260吨左右，比平时多160吨，品种多达70多种。“不少水果因为正值大量上市期，在丰富了‘果盘子’品类的同时，市民更在价格上得到了实惠。”

据商务部商务大数据监测，当前，全国200家大型农副产品批发市场的进货量、交易量，较一周前分别增长5.5%和3.7%，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

国庆假期是居民消费旺季，国家对多个领域消费的支持力度进一步加大。近日，在商务部举行的新闻发布会上，新闻发言人何咏前表示，假期将加强节日市场监测和生活必需品保供工作。

“通过启动节日期间生活必需品量价日报监测，密切关注粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等产品供求变化情况，指导企业根据节日消费特点有针对性加强货源组织，保障市场供应，更好满足居民节日消费需求。”何咏前说。

(责编：乔业琼、高雷)

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