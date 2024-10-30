人民网北京10月30日电 （记者夏晓伦）“如果我们能够实现工业智能化，就可以把工业生产线的三层架构压缩为两层结构，将会大大提高生产力。”中国工程院院士柴天佑在近日召开的“新浪新闻·2024探索大会”上表示。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨认为，发展新质生产力需要把握好四对关系，“一是政府与市场的关系，二是传统与新兴的关系，三是创新与风险的关系，四是自主与开放的关系。”

近年来，随着科学技术的不断进步，一种全新的生产力形态——新质生产力，在全球范围内悄然兴起。人工智能作为新质生产力中的“璀璨明珠”，为各行各业注入了新的活力。

“在这个时代，技术不再仅仅是专业人士手中的工具，更在逐渐成为普通人生活的一部分，这种变化意味着技术创新必须贴近用户需求，更好地服务于人。”微博CEO王高飞表示，“人工智能如同一把钥匙，解锁了人类认知的新领域，使我们能够以更广阔的视角审视世界，引领着我们走向未知的智慧高地。”

“AI技术改变了解决问题的方法论，将大幅拓宽人类认知的边界。算力、模型可以将人脑当中最极致的智慧延伸到更多场景。”阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光认为，2024年的AI应用爆发只是起点，未来AI真正驱动的将是企业级的创新场景，新生产力将带来新一轮应用范式变革。

如今，科技创新与产业创新融合发展是大势所趋。以人工智能为代表的新质生产力正引领传统产业迈入高质量发展新阶段。在大会的对话环节，与会嘉宾认为，新质生产力的发展离不开适宜的产业发展环境，不同产业的需求各不相同。同时，AI 的发展有给人赋能和对人替代两种可能效果，应更多地选择赋能，避免过度替代。

与会嘉宾还认为，在AI等智能科技迅速发展的今天，新质生产力成为驱动社会高质量发展的重要力量，其催生的新产业、新模式、新动能，正深刻改变人类社会的生产、生活方式。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经