新华社北京10月23日电（记者陈炜伟、胡旭）国家发展改革委23日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内国际油价小幅上涨。国家发展改革委价格监测中心分析，全球原油需求增速放缓，原油供需关系总体较为宽松，但地缘政治冲突仍可能进一步扩散，加大国际油价运行的波动性，预计短期内国际油价将呈震荡运行态势。

(责编：卫嘉、白宇)

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