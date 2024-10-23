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全国冬小麦播种近五成 主产区秋种工作稳步推进

2024年10月23日12:17 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦播种近五成，冬油菜播种过六成，主产区秋种工作稳步推进。

夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中冬小麦产量占夏粮产量的九成以上，做好秋种工作对来年粮食生产开好局、起好步意义重大。

近期，在河南省安阳市内黄县二安镇魏湾村的高标准农田示范区，秋种工作正如火如荼地进行。种粮大户魏一兵和农业技术人员一番交流后，把小麦种子、肥料倾倒进播种机不同的料仓，大型农用机械开始了田间播种作业，一次性实现施肥、播种、覆土、镇压、起垄等多道工序。

“现在秋种都实现了全程机械化，农机装上北斗导航，提高了施肥、覆土、平整的效率。新的播种方式，达到了播幅宽、播种均匀、抗旱、出苗齐的预期效果。”魏一兵说，300多亩冬小麦的播种工作只需要3天—4天就能完成。

好农艺搭配好农机，精耕细作实现好收成。为跑出农业机械化的“加速度”，我国先后出台一系列扶持农机发展的政策。2022年，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，促进农业机械化转型升级，加快全产业链农机装备研发与推广。2023年，农业农村部、国家发展改革委等部门联合发布《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，提出2025年和2030年设施种植机械化、畜牧养殖机械化以及水产养殖机械化率目标预期，并加大金融支持力度，推动智慧农机发展。有效促进了农机的更新换代和技术进步，推动了农业生产效率全面提高。

今年以来，农业农村部会同有关部门大力实施农机装备补短板行动，推进各类适用机具研发推广，分区域、分产业、分品种、分环节补短板强弱项，农机装备加快向“大中小型兼备、绿色高效智能一体”迈进。

“先进实用的农机装备是实现农业生产现代化‘最后一公里’的保障。”内黄县农业农村局特聘技术员刘志合介绍，近年来，当地充分利用新型农机，采用种肥同播新技术，因地施策，通过减种、减肥、减农药和节水措施，实现了一播全苗、壮苗、节本增效。

河南省农业农村厅统计数据显示，截至10月22日，全省腾茬面积10186万亩、整地8512万亩，小麦已播4855万亩，占预计面积的57.1%。当前，河南已派出18个专家指导组，走村、入户、到田，把针对性的农技措施推广给种植户。

气象部门预计，预计未来10天，北方大部以晴好天气为主，平均气温较常年同期偏高1℃—3℃，呈前低后高的趋势，气象条件总体有利于秋收扫尾、冬小麦播种出苗和幼苗生长。

农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财建议，各地要抓住近期降雨有利时机，改善和补充土壤墒情，切实提高播种质量，确保种足种好小麦，夯实明年粮食丰收基础。

(责编：郭思邈、高雷)
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