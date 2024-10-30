人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）“今年以来，我国有色金属工业生产经营保持稳健增长，主要产品产量、投资同比增长，实现利润总额同比增幅明显。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森29日在三季度有色金属工业经济运行发布会上表示，“新三样”等高端制造业已成拉动有色金属消费的主要引擎，预计全年有色金属工业增加值增速保持在6%左右。

中国有色金属工业协会数据显示，前三季度，规上有色金属工业增加值增速9.7%，高出工业领域3.9个百分点；十种有色金属产量5874万吨，同比增长5.6%。前三季度，新能源金属中工业硅产量373.2万吨，同比增长41.9%；电解镍产量23.2万吨，同比增长3.2%；精炼钴产量约10.5万吨，同比增长9.8%；碳酸锂产量为45.9万吨，同比增长25.9%；三元正极材料产量约51.8万吨，同比增长13%。

固定资产投资较快增长。前三季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长24.4%，增幅比全国工业投资增幅高出12.1个百分点；有色金属民间完成固定资产投资同比增长27.5%，增速比全国有色金属工业投资高出3.1个百分点。

对外贸易韧性较强，贸易结构继续优化。前三季度，有色金属进出口贸易总额2710.6亿美元，同比增长8.7%。前三季度，铜铝矿石资源进口保持增长，新能源金属进出口量有所增长。

在此背景下，前三季度，11464家规上有色金属工业企业实现营业收入66040.9亿元，同比增长14.7%；实现利润总额2949.7亿元，同比增长42.9%。

陈学森认为，今年以来，国家实施大规模设备更新和消费品以旧换新等政策，拉动了投资及消费增长，释放了有色金属内需潜力。“新三样”、人工智能、机器人、新一代电子信息等高端制造业等已成为拉动有色金属消费的主要引擎。此外，新一轮科技革命和产业变革机遇，也将带动传统有色金属工业工艺更新、数字赋能、绿色低碳等深度转型发展。有色金属工业国际合作不断深化，海外资源开发及冶炼加工项目相继建成投运，保障了我国产业链、供应链安全。

为保进一步保障有色金属产业供应链安全，陈学森表示，要加大国内矿产勘查力度投入，特别是加强铜、铝、镍、锂、“三稀”等新能源、新材料所需的优质资源勘查力度；鼓励企业加大现有矿山深边部资源勘查，延长矿山服务年限；要强化关键矿产供应保障与产业链一体化研究，建立关键矿产供应链、产业链的跟踪、监测、分析、评价、预警和应对机制，提升资源保障能力。同时，要继续推动国际产能合作，拓展国际合作范围，支持有实力的企业加大海外投资；鼓励企业开拓多元化市场布局，与全球主要矿产资源生产国建立稳定合作关系。

“在各项积极政策的作用下，四季度国内有色金属产品需求将稳中有升，全年有望实现促稳提质的目标。”陈学森说，预计全年有色金属工业增加值增速保持在6%左右，十种常用有色金属产量增速在5%左右，行业固定资产投资增速维持在10%以上，规上有色金属企业实现利润有望与去年持平，维持较高水平。

(责编：王仁宏、吕骞)

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