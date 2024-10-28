本报记者 孙 超

生产线上，按下电钮，钢管可自动加工成各类模块化组件；安装现场，不用焊接，机电系统像“搭积木”一样被组装起来。

在湖南长沙机场改扩建工程T3航站楼项目施工现场，今年9月投产的中建五局装配式移动工厂，改变了人们对于传统工地的印象。“自动化生产，效率较人工显著提高；模块化组装，可以节约80%的现场安装工期。”移动工厂负责人晏宇春介绍。

地铁线、城际快线、磁浮线、高铁线等向这里加速汇集。未来，完成改扩建的长沙机场将成为交通接驳方式多样、换乘高效的现代化立体综合交通枢纽。

“新技术应用多、新模式落地快、工程进度好把握，离不开项目资金等关键要素保障足、到位快。”湖南省机场管理集团有限公司财务管理部部长曹远华说。

长沙机场改扩建工程总投资约430亿元，是湖南省投资规模最大的单体项目，不久前入选超长期特别国债支持项目，成为一揽子增量政策的受益者。目前，支持长沙机场改扩建工程的26.85亿元资金已拨付到位。

“这有效减轻了地方财政压力，保障了资金需求。”湖南省发展改革委基础设施发展处副处长吴哲华介绍，湖南已累计下达中央和省预算内资金约200亿元、超长期特别国债资金231亿元，目前已下达国债资金的“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）项目年内将全部实现开工。

用足用好各类资金，湖南围绕国家战略需求，立足当下、着眼长远，储备一批牵引性、标志性“两重”项目，为经济持续回升向好提供坚实支撑。

在怀化，怀化国际陆港多式联运转运中心项目获得2亿元超长期特别国债支持；在湘江科学城，湖南大学科创港校区建设获得“两重”项目支持资金，现已全面加速建设……

瞄准重大基础设施、科技、产业等26个细分方向，湖南实施“项目大谋划 谋划大项目”行动，形成“省级万亿、市级千亿”的重大项目谋划推进体系，构建“两重”建设的长效机制。湖南省发展改革委、省财政厅每年统筹安排2亿元的前期经费，支持各类投资主体持续谋划推进高质量项目。

“硬投资”抓得准，“软建设”抓得实。近期，湖南在全省开展“两重”“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）送解优专项行动，1829个工作组、近2万名干部“送政策、解难题、优服务”，协调解决“两重”“两新”困难和问题7157个。

“当好政策宣传员、困难协调员、工作联络员、调查研究员，集中推动解决一批制约企业发展的堵点痛点难点问题，全力谋划推进‘两重’项目建设。”湖南省发展改革委主任黄东红表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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