人民网北京10月25日电（王捷）“雪豹之都 高原明珠”西宁推来农特产品，“北国风光无限好，冰雪大美在吉林”送来“雪国来信”，“打开窗户，一同看世界风景”的上海陆家嘴咖啡文化节飘来咖啡香，北京“人民网AI之夜”开启梦幻灵境奇妙之旅……25日，人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”连播四场，展示项目多、地域跨度广，助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活。

青海：西宁农特产品亮相北京

上午9时，“雪豹之都 高原明珠”西宁文旅暨农特产品推介会在人民网一号演播厅举行，并同步在人民网视频号直播。活动邀请了来自不同领域、不同行业的专家学者齐聚一堂，在交往交流、观点碰撞的过程中展现出西宁市的独特魅力。

本次推介活动旨在提升西宁作为国际生态旅游目的地中心城市和绿色有机农畜产品输出地中心城市在海内外的影响力，叫响“夏都西宁”城市IP，不断提高西宁市的知名度和影响力。

吉林：“雪国来信”引客入吉

北国风光无限好，冰雪大美在吉林。9时30分，“雪国来信”2024—2025新雪季吉林省文旅冰雪主题推介会（深圳）在人民网官方抖音直播。

推介会以“引客入吉”为着力点，不断提升吉林省“长白天下雪”品牌在国内市场的知名度和美誉度，持续深化与国内重点客源省份交流合作，促进多领域合作，有效助力经济发展。

上海：陆家嘴咖啡香飘“万里”

10月23日至27日，以“打开窗户，一同看世界风景”为主题的第九届陆家嘴咖啡文化节如约而至。创办于2016年的陆家嘴咖啡文化节，历“九”弥新，已成长为上海乃至全国咖啡领域标杆性的文化体验活动，累计参与人次超过85万。

14时30分的人民网官方抖音直播间，聚焦陆家嘴咖啡文化节。全球70多个城市的260多个精选品牌、100多家精品咖啡馆，以及20多位咖啡行业具有世界影响力的重磅嘉宾，集体登陆上海市中心面积最大的开放式草坪，和众多的咖啡爱好者们共同品味香气四溢的咖啡世界风景。

北京：人民网AI之夜梦幻启程

晚间19时举行的人民网AI之夜，人民网视频号直播间网友将和现场嘉宾一起接受人民网数字人白泽的邀请，奔赴一场与AI中国的约会。得益于AI，网友和现场嘉宾还将与虚拟人邓丽君共赏一轮下弦月。

不止于白泽，人民网近年来在AI领域深入布局。作为展示AI技术与应用、产业交流合作的窗口与平台，人民网“梦幻灵境”AI展演中心已在武汉、南宁落成运营。同时，东北地区首个AI展演中心以及雄安新区的雄安AI科技大厦正在建设中。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：董童、高雷)

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