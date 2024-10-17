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人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”启动

2024年10月17日22:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 促消费，惠民生。为进一步释放消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化的消费需求，17日，人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”（以下简称“百日直播行动”）正式启动。

人民网“百日直播行动”自10月17日启动，将持续至2025年1月底。活动期间，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。

“百日直播行动”设置了地方专场、行业专场、会展活动专场、特色主题专场四大类直播板块。系列直播将围绕各地特色优势资源，各行业优质产品与服务，各领域消费新场景、新业态、新趋势，各类会展、节庆活动，以及人民网特色服务与产品等开展主题活动。

活动期间，人民网还将发挥平台优势，在人民投诉平台开通“直播带货投诉专区”，为消费者权益保驾护航；提供媒体智库支持，依托“828企业服务平台”，围绕促消费开展课题调研、直播培训等活动。

2024年是“消费促进年”。人民网将联合更多力量，做精做优“百日直播行动”的服务生态与推广推介，助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活。诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn

“万商万品 万象焕新——百日直播行动”启动首日直播活动：

10.17！“香”约武汉 人民网“百日直播行动”第一场来了！

聚焦“AI+教育” 人民网“百日直播行动”第二场来了！

(责编：王连香、高雷)
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