10月17日19时，视源股份旗下教育科技品牌希沃将在“人民网+”客户端启动“2024希沃未来教育创新日”直播，展示多款“AI+教育”创新应用成果。

本次活动亦是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第二场。据悉，人民网将统筹整合既有品牌项目、优质资源，联合各级地方政府、各类商协会、各行业企业，以及流量平台、电商平台、MCN机构、商超、购物中心等，线上线下结合，开展系列促消费直播行动，争取打造“百城、百店、百品”百花齐放的消费引领新场景、消费服务新平台。

本次直播活动将展现AI在教育场景下的丰富应用，希沃教学大模型2.0亮相，赋能全系列AI产品及方案，深入“教与学”全流程，从学校到家庭，助力课堂创新、跨学科与新教材的融合探索，以及学生的创造性思维培养。

直播过程中，一线教师、教研员、家长将与希沃共同探讨“AI+教育”更多创造的可能，多维度、多视角，现场层出不穷的AI新应用，将为观众带来耳目一新的观看体验。

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(责编：董童、李源)

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