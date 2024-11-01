10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”
2024年11月01日11:36 | 来源：新华社
小字号
记者11月1日从住房城乡建设部获悉，10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份以来连续下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。
住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。
住房城乡建设部相关司局负责人表示，10月份是四季度首月，一般会受9月份冲量的透支影响，今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起“银十”首次超过“金九”。（记者王优玲）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：将会同相关部门推出一批消费领域新政策
- 人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办1日就中国国际消费中心城市有关消费月活动情况举行发布会。商务部副部长盛秋平表示，“活动+政策”双轮驱动，是中国国际消费中心城市精品消费月（以下简称“消费月”）活动的重要特点。…
- 评论
- 关注