本报记者 葛孟超

为鼓励发展创业投资，培育壮大耐心资本，国家金融监督管理总局近日发布通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围扩大至18个城市，并适当放宽股权投资金额和比例限制，完善考核机制。政策有何亮点？金融资产投资公司如何发挥自身优势更好支持科技创新？记者采访了业内人士和专家。

促进增量资金进入股权投资市场

业内人士介绍，成立之初，金融资产投资公司主要开展市场化债转股业务，稳妥降低企业杠杆率。我国目前共有5家金融资产投资公司，为5家大型商业银行旗下的全资子公司，分别是工银投资、农银投资、中银资产、建信投资和交银投资。截至6月末，5家金融资产投资公司注册资本合计超过1000亿元、资产规模合计超过5800亿元。

“2020年以来，按照有关部门安排，金融资产投资公司在上海开展股权投资试点，取得良好效果。在此基础上，新出台的政策作出调整，将促进增量资金进入股权投资市场，有助于引导和激励更多长期资金支持科技创新。”中国银行研究院研究员叶银丹说。

根据通知，金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京等18个城市。“试点范围扩大至18个科技创新活跃的城市，这些城市科技企业数量较多、研发投入量较大、股权投资活跃，新增金融资源将有效覆盖我国科技产业发展的前沿地带。”叶银丹说。

通知还提出，适当放宽股权投资金额和比例限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。

中金公司研究部银行业分析师林英奇认为，未来金融资产投资公司可以运用更多金融资源参与股权投资业务，有助于引导金融资产投资公司发挥在创业投资、股权投资和企业重组等方面的专业优势。

优化考核机制也是一大亮点。“股权投资业务具有高风险、高收益的属性，通知提出‘建立健全长周期、差异化的绩效考核体系’，为的是引导金融资产投资公司在加强风险管控的同时，按照股权投资业务规律和特点完善考核和激励机制，提升其进行股权投资的积极性。”林英奇说。

推动资金加速流向新质生产力

我国社会融资总额中，以银行贷款为主的间接融资仍然占据主体地位。叶银丹说，推动金融资产投资公司进一步参与股权投资业务，是创新运用金融手段支持新质生产力发展的有益探索，表明大型商业银行在支持科技创新方面将扮演更加积极和多元的角色。从宏观上看，这有利于优化融资结构，提高金融资源配置效率。

林英奇表示，近年来，银行一方面构建针对科技型企业特点的风控机制、专业化金融产品与服务，有效引导信贷资源支持科技创新。另一方面，实施投贷联动政策，与政府主导的投资机构合作，为科技型企业提供了涵盖股权融资和债权融资的综合服务，丰富了企业的融资渠道。

新出台的政策有利于发挥银行集团客户资源丰富、产品体系完善等优势，促进资金加速向新质生产力流动。“集团已从‘募投管退’全链条为工银投资开展股权投资试点业务提供支持。”工银投资董事长冯军伏说，在募资方面，工银投资借助集团万亿级市场资金库，与市场投资机构开展基金合作；在投资方面，借助集团股权项目库，高效挖掘、筛选优质科技型企业股权项目；在管理方面，与集团联动为企业提供“股权+贷款”综合融资支持；在退出方面，借助集团客户和牌照资源，实现项目有序退出。

“金融资产投资公司从事股权投资业务，可通过银行集团广泛的分支机构和客户基础，更好地了解科创企业的需求和市场动态，为企业提供更有针对性的金融服务；还可以依托丰富的风险管理经验以及集团与科创企业长期的业务联系，更全面地了解企业的经营状况和成长潜力，为股权投资的准入评估及投后管理提供有力支持。”交银投资董事长陈蔚说。

持续提升科技金融服务水平

实施还未满月，政策已“多点开花”。在广州，工商银行广州分行联合工银投资子公司工银资本和广州产投资本、广发信德就发起设立股权投资基金签署战略合作协议。在深圳，罗湖区、福田区政府与交银投资达成股权投资基金合作意向。在苏州，农银投资、农业银行苏州分行与苏州创新投资集团、昆山创业控股集团共同筹组股权投资基金，主要投向苏州战略性新兴产业和未来产业领域优质科技型企业。

“金融资产投资公司积极性很高，多个试点扩围地区的股权投资基金已经设立，还有的新设基金已经开始对接具体项目。”叶银丹说，下一步，金融资产投资公司要落实好政策要求，建立健全股权投资业务制度流程，强化内部管理和人才队伍建设，加强风险管控，按照市场化、法治化原则，依法合规开展股权投资业务，持续提升科技金融服务水平。

新出台政策构建“长钱长投”的环境，是培育壮大耐心资本的有力举措。“做好耐心资本，必须坚持长期投入、着眼长期回报，这对股权投资机构提出了更高要求。”冯军伏表示，工银投资将完善制度建设，强化顶层设计，从体制机制、政策保障、资源配套、风险管理等方面，大力支持科技型企业，增强股权融资资金供给，借助政策机遇加大重点领域和关键环节投入，助力培育新质生产力。

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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