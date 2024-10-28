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续贷政策“扩围” 小微融资添“活水”（政策解读·金融支持高质量发展①）

本报记者 王 观
2024年10月28日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，国家金融监督管理总局发布《关于做好续贷工作  提高小微企业金融服务水平的通知》（以下简称《通知》），切实提升中小微企业金融服务质量。哪些企业能享受续贷政策？如何进一步提升银行业金融机构融资服务水平？记者采访了相关专家。

　　优化贷款服务模式，加大续贷支持力度

　　“简单理解，续贷是指借款人在银行贷款到期后仍有资金需求，在贷款到期前向银行申请新的贷款，经过审查审批放贷后，继续使用贷款资金的情况。我国高度重视中小微企业发展，中小微企业在经济恢复过程中发挥着重要作用，但仍面临较大的资金压力，需要着力提高其融资的可得性和便利性。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

　　“我们在多年的普惠金融服务过程中发现，小微企业经营灵活多变，融资需求呈现规模小、频度高、时间急的特点，传统信贷政策往往不足以充分贴合他们的实际经营需要。”浙江泰隆商业银行小企业部总经理王兆奇说。

　　2014年，原银监会发布了小微企业续贷政策，明确符合条件的小微企业贷款到期后无须偿还本金即可接续融资，有效满足了小微企业的接续融资需求。

　　此次发布的《通知》对续贷对象进行了优化调整。一是将续贷范围从部分小微企业扩展至所有小微企业，贷款到期后有真实融资需求，同时存在临时资金困难的小微企业，均可申请续贷支持。二是明确小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等均可以续期。三是将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定为三年。

　　“续贷业务有助于缓解小微企业融资压力，降低企业融资成本，在稳定企业经营与发展预期，激发微观主体活力方面有重要意义。此次优化续贷政策，有助于进一步增强金融机构服务能力，让更多企业获得金融支持。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

　　备受市场关注的是，此次中型企业也被纳入续贷政策，即对2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款，存在资金接续需求的，商业银行可以参照小微企业续贷政策办理续贷。

　　“在我国经济恢复过程中，中型企业同样面临融资压力，续贷政策阶段性扩大至中型企业，扩大覆盖面，有助于更好满足中型企业融资需求，更好发挥其积极作用，进一步稳定经济增长。”娄飞鹏说。

　　合理确定续贷风险分类，加强续期贷款风险管理

　　在加大对小微企业和中型企业续贷支持的同时，监管层面也考虑到了加强风险防范。《通知》要求，银行业金融机构合理确定续期贷款风险分类，加强续期贷款风险管理。银行业金融机构应当按照风险为本的原则，制定续贷管理制度，建立业务操作流程，明确客户准入和业务授权标准，合理设计和完善借款合同与担保合同等配套文件。

　　“我们将及时掌握小微企业经营情况和续贷资产相关信息，防止小微企业利用续贷隐瞒真实经营与财务状况或者短贷长用、改变贷款用途。切实加大对续贷贷款的贷后管理力度，及时做好风险评估和风险预警。加强对续贷业务的内部控制，在信贷系统中单独标识续贷贷款，建立对续贷业务的监测分析机制。”中国建设银行普惠金融事业部风险与合规管理处处长杨小东说。

　　王兆奇表示，泰隆银行将严控客户准入，强化贷款管理，不断提升信贷人员的调查与决策能力，规范流程并强化风险识别能力。同时，完善隐患管理标准和隐患管理系统工具，加强资产质量监测与分析，尽早识别异常现象，及时介入管理，持续推进资产业务高质量内涵式发展。

　　周茂华认为，在加强内部管理和优化业务流程方面，金融机构需要完善业务激励相容机制，压实业务各环节主体责任，同时借助大数据和信息技术，加强续贷业务贷前、贷中、贷后管理。

　　不断创新金融产品，提升融资服务水平

　　“由于小微企业自身抗风险能力弱、经营不确定性大，在实践中，出于贷款发生不良后被追责的担忧，基层信贷人员常有‘惜贷’的现象。推动普惠信贷业务健康发展，需要完善尽职免责机制，让基层信贷人员敢贷、愿贷。”王兆奇说。

　　《通知》提出，银行业金融机构应当建立健全贷款尽职免责机制，完善内部制度，规范工作流程，并将不良容忍与绩效考核、尽职免责有机结合，切实为信贷人员松绑减负，有效保护信贷人员的积极性，真正实现“应免尽免”。

　　“完善尽职免责机制有助于保障银行从业人员的合法权益，进一步调动银行从业人员的积极性，提高他们推进续贷业务发展的意愿，从而更好做好续贷相关工作。”娄飞鹏说。

　　今后，如何进一步提升银行业金融机构融资服务水平？

　　杨小东表示，建设银行将持续开发续贷产品，完善续贷产品功能，同时根据小微企业生产经营特点、风险状况和偿付能力等因素，优化贷款服务模式，合理设置贷款期限，丰富还款结息方式，扩大信贷资金覆盖面，不断优化资源配置，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系。

　　王兆奇表示，泰隆银行将持续提升传统融资领域的金融服务水平，针对小微企业融资难、融资贵的痛点，一方面，积极开发运用各类数字化工具，通过数字化风控手段，解决小微企业信息不对称问题，为小微企业提供更精准的信贷服务；另一方面，在合规前提下充分放宽担保要求，信贷导向从弱化抵质押担保，进一步向鼓励发放信用贷款倾斜，切实降低小微企业的融资门槛，增强小微企业金融服务的可获得性。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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