人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办1日就中国国际消费中心城市有关消费月活动情况举行发布会。商务部副部长盛秋平表示，“活动+政策”双轮驱动，是中国国际消费中心城市精品消费月（以下简称“消费月”）活动的重要特点。

盛秋平介绍，活动期间，一方面，深入实施好消费品以旧换新政策，鼓励地方创新开展智能网联汽车、全屋智能家居等绿色、智能产品置换，扩大政策受益面。另一方面，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。

“这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应，给消费者带来实实在在的实惠。”盛秋平说。

(责编：杨迪、吕骞)

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