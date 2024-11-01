人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办1日就中国国际消费中心城市有关消费月活动情况举行发布会。商务部副部长盛秋平表示，培育建设国际消费中心城市，是党中央着眼构建新发展格局作出的重大决策部署。商务部认真贯彻落实，积极会同相关部门，指导上海、北京、广州、天津、重庆五个城市紧扣“国际”，聚焦“消费”，突出“中心”，推动培育建设取得积极进展和成效。

盛秋平介绍，目前，五个城市社会消费品零售总额占全国比重超13%，中华老字号数量占全国32%，消费品进口占全国超50%，离境退税销售额约占全国80%，消费更有品质、更具活力。

一是全球优质消费资源加速集聚。三年多来，五个城市着力扩大优质消费品进口，推动服务业扩大开放，加强品牌培育，打造消费升级新高地。上海打造进口消费品集散中心，世界知名高端品牌集聚度超过90%，国际零售商集聚度位居全球前列。北京增加优质服务供给，发挥“双奥之城”的优势，举办多项高水平的国际赛事，打造环球影城、亮马河风情水岸、朝阳国际灯光节等标志性项目，2024年前三季度北京的服务性消费额同比增长7.1%。广州推动国内外原创作品在广州首演，2023年大中型演出数量居全国前列。

二是标志性商圈建设初见成效。三年多来，五个城市加快完善城市商业空间布局，推动步行街高质量发展，推进智慧商圈建设，让消费者逛街更舒适、更便利。上海打造东西两片国际级消费集聚区，覆盖南京路、淮海路等核心商圈。北京高标准推动王府井、三里屯等商圈改造升级，2023年王府井的商圈客流突破1亿人次。广州改造提升北京路、永庆坊等历史文化街区，让“老味道”与“新业态”相得益彰。天津推动闲置商业载体再利用，推动金街、五大道等商圈迭代升级。重庆观音桥商圈引导百货商场、购物中心错位发展，引入了海洋馆、城市缆车、动漫文创等多种业态，单日最高客流突破百万人次。

三是消费创新引领能力持续提升。三年多来，五个城市积极推进首发经济，发展新业态新模式，打造消费新场景，激发市场活力。上海率先出台首发经济支持政策，做强“首发上海”等活动IP，2021年至2023年累计引进各类首店3000多家。天津推动历史建筑活化利用，打造安里甘艺术中心、民园西里等特色消费场景，将原天津热电厂旧址改造为购物中心，成为城市更新的典范。重庆推进一刻钟便民生活圈建设，对民主村社区进行“留改拆增”微改造，融合咖啡店、茶馆、餐酒吧、社区食堂等新业态，让老社区焕发了新生机。

四是国际化消费环境不断优化。三年多来，五个城市持续改善外籍人员支付环境，不断提升消费便利度、舒适度，让全球消费者“方便来、愿意来”。上海举办“上海之夏”国际消费季，2024年前三季度国际旅游入境人数达到461.3万人次，同比增长1倍。北京打造蓝色港湾等入境消费友好商圈，推动重点商圈、景区、四星级以上酒店外卡POS机布设覆盖率达95%，实现外卡“拍卡过闸机”乘坐地铁，前三季度接待入境游客增长2.1倍。广州完善涉外服务，出台全国首部关于公共场所外语标识的地方性法规。刚刚在广州举办的第136届广交会，第一期、第二期就接待了约20万来自全球各地的采购商。

盛秋平说，接下来，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织好消费月活动，指导五个城市打造一批具有国际影响力的商圈、展会、节庆活动，培育更多“必购必带”的商品，打造更多“必游必玩”的场景，更好满足人民美好生活的需要。

(责编：杨迪、吕骞)

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