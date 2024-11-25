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交行北京市分行：不断提升跨境贸易便利化水平 助力跨境贸易高质量发展

2024年11月25日13:21 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交行北京市分行不断提升跨境贸易便利化水平 助力跨境贸易高质量发展

　　今年2月，国家外汇管理局北京市分局发布《北京地区跨境贸易投资高水平开放试点实施细则》，旨在进一步提升北京地区跨境贸易投资便利化水平，支持北京“两区”建设，以高水平开放促进高质量发展。

　　交行北京市分行作为北京地区首批跨境贸易高水平开放试点银行，积极响应国家政策导向，主动向广大客户开展政策宣讲，吸纳优质企业参与试点，便利其合规办理跨境贸易和投融资业务，使更多市场主体享受高水平开放政策红利。截至10月末，该行已为66家试点企业办理便利化业务近万笔，服务企业涵盖央国企、“专精特新”企业、中小微企业等重点客群，以实际行动推动跨境贸易高水平开放试点政策落地见效。

　　便利化政策的实施有助于企业简手续、降成本、增效益。以某服务贸易公司为例，该企业业务范围涵盖专利代理、商标代理、版权服务等，年度跨境结算3000余笔，具有收付笔数多、交易单证多、单笔金额小、结算时效强等特点。了解到客户需求痛点后，交行北京市分行第一时间为客户申请纳入便利化政策范围，并结合“EASY汇”，让企业在办理经常项目外汇资金收付业务时，无需事前逐笔提交合同、发票等业务背景材料，足不出户、仅凭收付指令即可实现“省心办、快速办”，大幅提升企业外汇资金结算效率及客户服务体验。

　　下一步，交行北京市分行将继续践行国有大行首都分行使命担当，紧抓制度型开放机遇，持续扩大跨境贸易便利化政策落地覆盖面，以更高效、优质、专业的贸易金融服务，全力支持北京“两区”建设，为助力高水平对外开放贡献更多交行力量。

(责编：曹淼、李源)
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