据民生银行最新消息：近期，该行积极响应国家金融监管总局与国家发展改革委关于小微企业融资协调工作机制的最新要求，迅速在全国范围内开展“千企万户大走访、民生惠企在行动”主题活动。

“各地分行主动与省（市、区）融资协调工作机制对接，小微专业服务团队深入社区、园区、商圈，面对面了解企业需求，将普惠金融产品和服务精准送达小微企业。”民生银行相关负责人介绍。

在北京，民生银行北京分行主要负责人带队，拜访了通州区政府，双方围绕深化金融支持等领域合作进行深入交流，旨在推动小微企业融资协调工作机制快速落实，促进副中心金融业高质量发展。同时，北京分行参加了昌平区发展改革委组织的投融资对接会，与20余户中小微企业进行了现场交流。北京分行还与平谷区政府就中小微企业金融服务等领域深化合作。目前，该分行正在与朝阳区、海淀区、东城区、密云区、怀柔区等政府部门积极接洽，以进一步推动小微企业融资协调工作机制落地落实。

在广州，民生银行广州分行一把手牵头成立工作专班，全面梳理业务流程、开辟绿色审批通道、细化客户服务方案，主动对接各级融资协调工作机制，开展“千企万户大走访”活动。短短一个月时间内，广州分行已为766户小微企业提供近2.5亿信贷资金支持，以高效便捷的服务为基层企业注入强劲的金融活水。此外，该行还加快实施中小微企业无还本续贷政策，扩大覆盖范围，切实减轻小微企业融资负担。

在重庆，民生银行重庆分行在收到第一批推荐清单企业后，充分依托全市25家金融服务港湾作用，积极开展“网格化”服务，加强与属地政府部门以及社区、园区的协同联动，开展“千企万户大走访”融资对接活动，大力宣传支持小微企业融资协调工作机制及金融服务政策，问需于企，积极对接融资需求。截至目前，民生银行重庆分行已对周边41个街道及周边商户进行了全覆盖对接。

在深圳，民生银行深圳分行举行了“千企万户大走访、民生惠企在行动”蜂巢计划华强北专场发布会，福田区金融服务和风险防控中心、华强北相关街道、商会、商圈虚拟园，以及100余名商户出席活动。该分行现场发布了“蜂巢计划-电子贷”华强北商圈客群专属金融服务方案，并与华强北商圈意向客户代表签署合作意向书。近期，华强北商圈某芯片跨境贸易企业通过该行“蜂巢计划”成功获得200万元融资支持，帮助企业走上发展快车道。

在泉州，民生银行泉州分行针对性梳理并优化服务小微企业系列政策，发布“十泉十美”支持小微企业融资10大举措，为小微企业提供融资、账户、结算、财富等全方位服务。

在泰安，民生银行泰安分行进一步优化流程，为小微企业开辟办贷绿色通道，实现全流程优先，确保新客户“应贷尽贷”、老客户“应续尽续”，贷款投放“能早尽早”。自“大走访”活动开展以来，泰安分行实现贷款投放39笔、投放金额4206万元。

“下一步，民生银行将继续深化多维度合作，有效推进落实小微企业融资协调机制，以更加全面、优质的金融服务助力小微企业健康快速发展。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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