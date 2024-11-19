张晓兰

原标题：低空经济发展前景可期

作为一种新兴经济形态，低空经济是新质生产力的典型代表。发展低空经济是中央作出的重大战略部署。可以预期，随着发展低空经济政策体系的不断完善，基础条件的不断提升和市场需求的不断扩大，低空经济发展将乘势而飞、前景可期。

从国家层面来看，中央在基础设施建设、产业发展、行业管理等方面出台了多项政策举措，大力支持低空经济发展。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”概念写入国家规划，标志着低空经济正式上升为国家战略。2023年12月，中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业。今年政府工作报告提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。党的二十届三中全会对发展低空经济提出了明确要求。未来，低空空域管理体制与政策法规有望取得更多突破。

从地方层面来看，今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划到2025年打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多个领域上百个示范项目。此外，一些地方政府还建立了专门的产业基金，为低空经济发展提供资金基础。

除了政策体系不断完善外，我国低空经济在基础设施和技术能力方面也具备较好的发展条件。一方面，基础设施建设加快推动。截至2023年底，全国已建成并登记通用机场449个、飞行服务站32个。同时，我国拥有超440条无人机航线，5G-A、人工智能、卫星通信等技术也正被应用于低空经济基础设施建设。目前，国内已有300多个城市启动5G-A网络部署，一些城市正在探索基于5G-A网络的低空智联网，为低空飞行器提供高速稳定的通信服务。另一方面，潜在技术优势不断释放。我国在无人机、人工智能、先进通信和材料等技术领域取得了长足进步，发展低空经济具有明显的潜在技术优势。特别是无人机技术已迅速赶上并在相关领域实现了技术引领，5G、北斗卫星导航、大数据等快速发展，为低空新型基础设施和低空飞行器广泛应用提供了技术支撑，为低空经济发展提供了强大动力。《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，我国低空经济发明专利申请量从2014年的852件快速增加到2023年的14134件。

随着应用场景不断拓展，个性化旅游、多样化物流等需求日益增加，低空经济市场规模不断扩大，呈现出巨大的市场潜力。

传统市场需求稳步增长。低空经济既包括传统的通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。这些技术广泛应用于工农业和服务业等领域，促进农林植保、电力巡检等传统通航作业稳步增长。2023年，我国低空经济规模突破5000亿元，达到5059.5亿元，增速高达33.8%。

新兴市场潜力持续激发。除了传统的工业、农业、服务业、交通物流等领域外，低空经济的应用领域还将进一步拓展到应急救援、城市管理、公共安全、环保监测等更多行业和领域，这些新应用场景将激发更大的市场潜力。其中，医疗救护、无人机配送等新业态需求呈现加速发展趋势。根据中国民航局的数据预测，到2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。

未来，随着政策环境持续优化、技术水平不断提升和市场需求持续释放，我国低空经济发展不仅可以为经济增长注入新动力，还将深刻改变人民群众的生产生活方式。为此，应强化低空经济规划统筹，加快构建低空经济产业体系，不断探索低空经济新模式新业态，积极推动低空经济产业高质量发展，助力加快构建现代化经济体系。

（作者单位：国家信息中心经济预测部）

(责编：杨曦、陈键)

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