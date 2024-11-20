人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中华财险：构建全方位服务体系 全力服务实体经济发展

2024年11月20日14:58 | 来源：中国网
小字号

原标题：“立体”护航添保障 中华财险全力服务经济社会高质量发展

2024年9月，保险业新“国十条”正式出台，文件立足新发展阶段，明确提出“深刻把握保险业高质量发展的主要内涵”。中央金融工作会议强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务”。新“国十条”与中央金融工作会议理念一脉相承，作为金融体系的重要组成部分，保险业需着力提升保障能力和服务水平，为推进金融强国建设积极贡献力量。

走过38年发展历程的中华财险始终牢记“中华保险，服务中华”的初心使命，顺应高质量发展的时代要求，主动融入中国式现代化建设全局，专注于保险主责主业，用心书写“五篇大文章”的保险篇章，切实发挥经济减震器和社会稳定器的作用。

在推进高质量发展的实践中，中华财险通过构建全方位的保险保障服务体系，深度覆盖海洋、陆地、天空三个维度，以创新性的保险解决方案服务实体经济发展，为中国式现代化建设保驾护航。

聚力蓝海，守护渔航产业发展

近年来，我国加快建设“蓝色粮仓”，推动传统渔业向现代化渔业转型升级。大力发展现代海洋牧场，在提升国家粮食安全保障能力、改善居民健康饮食水平等方面发挥着重要作用。

中华财险积极响应海洋强国建设号召，为现代海洋牧场提供多层次的综合风险保障，助力海水养殖产业现代化发展。在“中国蚝乡”广东省汕尾市红草镇晨洲村，创新打造了“智慧蚝场”综合保障模式。这一模式通过“保险＋科技＋溯源＋融资＋产学研”的有机结合，一方面布设风险监测设备、搭建在线管理平台，帮助养殖户实时掌握养殖环境数据；另一方面创新推出“溯源蚝”保险，借助区块链技术实现“一塘一码”全程溯源，用科技守护食品安全。同时，联合地方金融机构推出“保险＋贷款”服务，为养殖企业提供融资支持。在山东日照，中华财险聚焦海洋牧场面临的投资大、风险高等难题，创新推出海洋牧场天气指数保险。这一创新型险种突破传统海洋保险的局限，以客观气象指标为理赔依据，有效解决了深水养殖查勘难、定损难等行业痛点。实践证明，在2022年台风“梅花”过境等重大灾害事件中，该险种凭借快速理赔机制，5日内完成六家海洋牧场赔付，切实发挥了保险经济“减震器”功能。

新“国十条”明确提出，加快发展海运保险，提高海运保障能力。作为重资产、高风险行业，海运业常年面临恶劣天气、操作失误、市场波动、法律纠纷等诸多挑战，迫切需要保险业提供更加专业的风险保障。此外，随着我国现代造船业蓬勃发展，从大型邮轮到特种船舶，一艘艘凝聚中国智造的船舶扬帆起航。这些重大项目对保险保障提出了更高要求，需要保险业不断创新产品体系、优化服务模式，为船舶全生命周期提供更专业、更全面的风险保障方案，护航中国船舶工业高质量发展。

在船舶保险方面，中华财险拥有完善的产品矩阵，为航运保险市场中多元化的客户需求提供有力的风险保障，以实际行动切实为海洋强国战略保驾护航。具体来看，中华财险切实发挥护航国产大型邮轮“走出去”的金融保险支持功能，参与承保了国产大型邮轮“爱达·魔都号”的船舶建造保险，并在邮轮投入运营后持续为其提供风险保障。同时，中华财险还为爱达邮轮船队旗下在建的国产大型邮轮“爱达·花城号”和运营中的“爱达·地中海号”提供保险保障服务。此外，参与承保了中国完全自主设计建造的弹射型航空母舰——福建舰的船舶建造保险。作为中国航母的新锐力量，福建舰不仅承载着亿万国人的期望与骄傲，更在雷达和电子设备集成化方面展现出了令人瞩目的实力，是维护国家主权、安全、发展利益的海洋利剑。

2023年，中华财险在船舶保险方面提供了1430亿元的风险保障，预计2024年提供的风险保障将超1500亿元。

筑牢粮仓，服务三农发展大局

农业保险是服务农业强国战略的重要支撑。2024年中央一号文件明确要求，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。

作为发端于农业保险的中华财险，38年来始终践行“服务国家、服务三农、服务民生”的初心使命，在全国开展农业保险经营，以实际行动助力农业支持保护体系完善和粮食安全保障。

面对服务农业强国战略的新要求，中华财险持续强化三大主粮保险保障供给。2023年，公司为近1200万户次粮农提供了1100亿元农业风险保障。在政策性农险经办区域内，三大主粮完全成本保险和收入保险已覆盖376个产粮大县，为近860万户次粮农提供830亿元的风险保障，切实构建起广覆盖、多层次的农业保险保障体系。

为打通服务“最后一公里”，中华财险大力推进农村服务网络建设。目前已建成超7万个乡镇和村级三农服务网点，组建了7.2万人的协保员队伍，配置1800台三农服务车和近700架无人机，形成了“县有机构、镇有网点、村有人员、硬件有支撑”的全方位服务网络，为农户提供有质量、有温度的保险服务。

面对频发的重大自然灾害，中华财险充分彰显了农业保险的风险保障功能。在河南“烂场雨”致使冬小麦受损时，公司快速启动应急预案，核定受灾面积91万亩，支付赔款2.9亿元；在台风“杜苏芮”引发京津冀地区洪涝灾害时，紧急调派力量赴重灾区开展理赔，核定受灾面积超150万亩，支付赔款6.2亿元。

2023年，中华财险三大主粮保险累计赔付近36亿元，惠及340万户次农户，有效防范了农户因灾致贫、因灾返贫风险。公司优质高效的理赔服务也获得了各地农业主管部门的高度认可。

蓄势而为，开拓“空”中新蓝图

2024年被誉为“低空经济元年”。中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业，政府工作报告中亦明确要求积极打造低空经济等新增长引擎。

作为新质生产力的典型代表，低空经济正成为培育发展新动能的重要方向。据赛迪顾问预测，到2026年我国低空经济规模有望达到1.06万亿元，2035年更将突破4万亿元，发展前景广阔。

这一新兴产业的蓬勃发展，也对保险业提出了服务新质生产力的新要求。

面对低空经济发展机遇，中华财险积极发挥大项目管理优势，主动对接产业需求。公司与致远航空、浙江大华、海康威视等重点企业开展深度合作，为通用航空和无人机领域提供综合风险保障。特别是在2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施后，中华财险积极推进与地方无人机管理部门合作，率先在绍兴市公安系统开展无人机三者险保险试点，探索制度化保障模式。

在产品创新方面，中华财险紧跟低空经济发展新态势，着力提升保险产品的适配性。公司系统更新无人机保险等传统产品条款费率，推出《无人机综合保险（2024版）条款》并在全国推广。同时，因地制宜开发区域特色产品，如深圳地区的无人驾驶航空器第三者责任保险，并鼓励广东、河南、四川等地分支机构与地方政府、行业协会深化合作，探索更加契合通用航空和低空经济的保险解决方案。

立足服务产业全周期，中华财险积极探索低空经济全链条服务模式。公司深入研究eVTOL等低空经济新业态特点，为亿航智能等代表企业量身定制包括机身险、三者险、旅客法定责任在内的综合保险方案。

通过创新实践，中华财险正逐步构建起覆盖低空飞行器研发、制造、销售到使用的全方位保险服务体系，以精准对接推动低空经济高质量发展。

金融是国民经济的血脉。站在新的历史起点，中华财险将全面践行金融工作的政治性、人民性，坚持以高质量发展为引领，坚定不移走中国特色金融发展之路，以保险专业力量构筑“海陆空”全方位保障体系为抓手，扎实做好“五篇大文章”，以更强担当、更实举措服务中国式现代化建设，为全面推进金融强国建设贡献中华保险力量。（记者 胡俊）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月LPR出炉：1年期和5年期均维持不变
　　人民网北京11月20日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.10%，上月为3.10%；5年期以上品种报3.60%，上月为3.60%。 多位业内人士表示，在10月两个期限品种LPR报价分别大幅下调25个基点后，11月LPR报价保持不变，符合市场预期。…
黄河古贤水利枢纽导流洞工程开工建设
　　黄河古贤水利枢纽导流洞出口施工支洞开工现场。受访者供图 人民网北京11月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，黄河古贤水利枢纽导流洞出口施工支洞开始钻孔作业，标志着导流洞工程施工标段正式开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部