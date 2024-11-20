原标题：“立体”护航添保障 中华财险全力服务经济社会高质量发展

2024年9月，保险业新“国十条”正式出台，文件立足新发展阶段，明确提出“深刻把握保险业高质量发展的主要内涵”。中央金融工作会议强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务”。新“国十条”与中央金融工作会议理念一脉相承，作为金融体系的重要组成部分，保险业需着力提升保障能力和服务水平，为推进金融强国建设积极贡献力量。

走过38年发展历程的中华财险始终牢记“中华保险，服务中华”的初心使命，顺应高质量发展的时代要求，主动融入中国式现代化建设全局，专注于保险主责主业，用心书写“五篇大文章”的保险篇章，切实发挥经济减震器和社会稳定器的作用。

在推进高质量发展的实践中，中华财险通过构建全方位的保险保障服务体系，深度覆盖海洋、陆地、天空三个维度，以创新性的保险解决方案服务实体经济发展，为中国式现代化建设保驾护航。

聚力蓝海，守护渔航产业发展

近年来，我国加快建设“蓝色粮仓”，推动传统渔业向现代化渔业转型升级。大力发展现代海洋牧场，在提升国家粮食安全保障能力、改善居民健康饮食水平等方面发挥着重要作用。

中华财险积极响应海洋强国建设号召，为现代海洋牧场提供多层次的综合风险保障，助力海水养殖产业现代化发展。在“中国蚝乡”广东省汕尾市红草镇晨洲村，创新打造了“智慧蚝场”综合保障模式。这一模式通过“保险＋科技＋溯源＋融资＋产学研”的有机结合，一方面布设风险监测设备、搭建在线管理平台，帮助养殖户实时掌握养殖环境数据；另一方面创新推出“溯源蚝”保险，借助区块链技术实现“一塘一码”全程溯源，用科技守护食品安全。同时，联合地方金融机构推出“保险＋贷款”服务，为养殖企业提供融资支持。在山东日照，中华财险聚焦海洋牧场面临的投资大、风险高等难题，创新推出海洋牧场天气指数保险。这一创新型险种突破传统海洋保险的局限，以客观气象指标为理赔依据，有效解决了深水养殖查勘难、定损难等行业痛点。实践证明，在2022年台风“梅花”过境等重大灾害事件中，该险种凭借快速理赔机制，5日内完成六家海洋牧场赔付，切实发挥了保险经济“减震器”功能。

新“国十条”明确提出，加快发展海运保险，提高海运保障能力。作为重资产、高风险行业，海运业常年面临恶劣天气、操作失误、市场波动、法律纠纷等诸多挑战，迫切需要保险业提供更加专业的风险保障。此外，随着我国现代造船业蓬勃发展，从大型邮轮到特种船舶，一艘艘凝聚中国智造的船舶扬帆起航。这些重大项目对保险保障提出了更高要求，需要保险业不断创新产品体系、优化服务模式，为船舶全生命周期提供更专业、更全面的风险保障方案，护航中国船舶工业高质量发展。

在船舶保险方面，中华财险拥有完善的产品矩阵，为航运保险市场中多元化的客户需求提供有力的风险保障，以实际行动切实为海洋强国战略保驾护航。具体来看，中华财险切实发挥护航国产大型邮轮“走出去”的金融保险支持功能，参与承保了国产大型邮轮“爱达·魔都号”的船舶建造保险，并在邮轮投入运营后持续为其提供风险保障。同时，中华财险还为爱达邮轮船队旗下在建的国产大型邮轮“爱达·花城号”和运营中的“爱达·地中海号”提供保险保障服务。此外，参与承保了中国完全自主设计建造的弹射型航空母舰——福建舰的船舶建造保险。作为中国航母的新锐力量，福建舰不仅承载着亿万国人的期望与骄傲，更在雷达和电子设备集成化方面展现出了令人瞩目的实力，是维护国家主权、安全、发展利益的海洋利剑。

2023年，中华财险在船舶保险方面提供了1430亿元的风险保障，预计2024年提供的风险保障将超1500亿元。

筑牢粮仓，服务三农发展大局

农业保险是服务农业强国战略的重要支撑。2024年中央一号文件明确要求，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。

作为发端于农业保险的中华财险，38年来始终践行“服务国家、服务三农、服务民生”的初心使命，在全国开展农业保险经营，以实际行动助力农业支持保护体系完善和粮食安全保障。

面对服务农业强国战略的新要求，中华财险持续强化三大主粮保险保障供给。2023年，公司为近1200万户次粮农提供了1100亿元农业风险保障。在政策性农险经办区域内，三大主粮完全成本保险和收入保险已覆盖376个产粮大县，为近860万户次粮农提供830亿元的风险保障，切实构建起广覆盖、多层次的农业保险保障体系。

为打通服务“最后一公里”，中华财险大力推进农村服务网络建设。目前已建成超7万个乡镇和村级三农服务网点，组建了7.2万人的协保员队伍，配置1800台三农服务车和近700架无人机，形成了“县有机构、镇有网点、村有人员、硬件有支撑”的全方位服务网络，为农户提供有质量、有温度的保险服务。

面对频发的重大自然灾害，中华财险充分彰显了农业保险的风险保障功能。在河南“烂场雨”致使冬小麦受损时，公司快速启动应急预案，核定受灾面积91万亩，支付赔款2.9亿元；在台风“杜苏芮”引发京津冀地区洪涝灾害时，紧急调派力量赴重灾区开展理赔，核定受灾面积超150万亩，支付赔款6.2亿元。

2023年，中华财险三大主粮保险累计赔付近36亿元，惠及340万户次农户，有效防范了农户因灾致贫、因灾返贫风险。公司优质高效的理赔服务也获得了各地农业主管部门的高度认可。

蓄势而为，开拓“空”中新蓝图

2024年被誉为“低空经济元年”。中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业，政府工作报告中亦明确要求积极打造低空经济等新增长引擎。

作为新质生产力的典型代表，低空经济正成为培育发展新动能的重要方向。据赛迪顾问预测，到2026年我国低空经济规模有望达到1.06万亿元，2035年更将突破4万亿元，发展前景广阔。

这一新兴产业的蓬勃发展，也对保险业提出了服务新质生产力的新要求。

面对低空经济发展机遇，中华财险积极发挥大项目管理优势，主动对接产业需求。公司与致远航空、浙江大华、海康威视等重点企业开展深度合作，为通用航空和无人机领域提供综合风险保障。特别是在2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施后，中华财险积极推进与地方无人机管理部门合作，率先在绍兴市公安系统开展无人机三者险保险试点，探索制度化保障模式。

在产品创新方面，中华财险紧跟低空经济发展新态势，着力提升保险产品的适配性。公司系统更新无人机保险等传统产品条款费率，推出《无人机综合保险（2024版）条款》并在全国推广。同时，因地制宜开发区域特色产品，如深圳地区的无人驾驶航空器第三者责任保险，并鼓励广东、河南、四川等地分支机构与地方政府、行业协会深化合作，探索更加契合通用航空和低空经济的保险解决方案。

立足服务产业全周期，中华财险积极探索低空经济全链条服务模式。公司深入研究eVTOL等低空经济新业态特点，为亿航智能等代表企业量身定制包括机身险、三者险、旅客法定责任在内的综合保险方案。

通过创新实践，中华财险正逐步构建起覆盖低空飞行器研发、制造、销售到使用的全方位保险服务体系，以精准对接推动低空经济高质量发展。

金融是国民经济的血脉。站在新的历史起点，中华财险将全面践行金融工作的政治性、人民性，坚持以高质量发展为引领，坚定不移走中国特色金融发展之路，以保险专业力量构筑“海陆空”全方位保障体系为抓手，扎实做好“五篇大文章”，以更强担当、更实举措服务中国式现代化建设，为全面推进金融强国建设贡献中华保险力量。（记者 胡俊）

(责编：董童、李源)

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