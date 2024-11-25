人民网北京11月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，受寒潮影响，11月25日08时至11月28日08时，我国中东部大部地区气温将先后下降6-10℃，其中，华北北部、内蒙古中部及东北地区等地部分地区降温12-14℃，局地16℃以上。28日前后，最低气温0℃线将南压至苏皖北部至河南南部一带，其中，大别山、黄山等高海拔山区最低气温也将低于0℃。

预计，11月25日08时至11月27日08时，内蒙古中东部、华北、东北地区中南部、黄淮、江淮、江汉东部、江南北部等地将先后降温6-10℃，其中，内蒙古中部、华北北部、东北地区中南部等地部分地区降温可达12℃以上。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮工作；

2、注意添衣保暖，照顾好老、弱、病人；

3、对牲畜、家禽和热带、亚热带水果及有关水产品、农作物等采取防寒措施；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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