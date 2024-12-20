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伍朝友：烟溪红茶的品质提升和品牌打造

2024年12月20日14:15 | 来源：人民网
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近日，由人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。在“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”主题对话中，湖南安化县烟溪镇党委副书记伍朝友分享了烟溪红茶产业发展的经验。

烟溪镇党委副书记伍朝友发言

烟溪镇党委副书记伍朝友发言

据伍朝友介绍，烟溪地处湘中腹地，是一个典型的山区库区，这里的茶园有着低纬度、高海拔、多云雾、无污染的特点。烟溪红茶在1915年和2015年分别斩获巴拿马万国博览会金奖、米兰世博会金骆驼奖。时隔百年，烟溪红茶的发展也经历品质提升和区域品牌打造过程。

伍朝友表示，一直以来，烟溪镇严把产品质量和安全关，把传统工艺与现代标准化生产有机结合，在茶叶种植、生产、加工过程中，全流程引入了现代标准化生产。2020年，安化红茶(主产地在烟溪镇)申请了国家地理标志保护产品，并发布了烟溪红茶团体标准，确保产品质量得到有效保障。

伍朝友称，结合当前产业发展趋势，烟溪镇将充分利用当地自然资源优势，建好茶庄园，让茶产业与大健康产业有机结合，切实践行茶旅文体康五个方面融合发展的理念。同时，烟溪镇十分重视文化融合发展，通过茶文化与红色文化深度融合，使红色文化与红茶文化交相辉映，全面提升烟溪红茶的文化底蕴。

(责编：董童、高雷)
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