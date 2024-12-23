人民网记者 李栋

悠悠万事，吃饭为大。2024年中央一号文件提出，树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源。近年来，各地各部门践行大食物观，农业现代化底气十足。

今年，全国粮食产量首次迈上1.4万亿斤台阶，大豆产量连续3年稳定在2000万吨以上，油料连续6年增产。“菜篮子”产品供给充裕，全年肉蛋奶、蔬菜、水产品产量再创新高，市场供应充足。食用菌产业发展迅速，总产量超过4200万吨，占世界总产量的85%以上。森林草原食物开发潜力不断释放，预计森林食物资源达到2亿吨左右，人工饲草产量超过1亿吨。一项项耀眼成绩，汇聚成了践行大食物观的高分答卷。

规划和政策体系不断完善，为践行大食物观提供了政策支撑。2024年9月，国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，对相关工作作出系统部署。围绕科学利用森林、草原、江河湖海资源及发展设施农业，相关部门先后出台规划或指导性意见，指导各地有序开发各类国土资源。此外，修订出台的食品安全法、农产品质量安全法，累计制订农业行业标准6308项、农兽药残留限量标准13755项，基本覆盖农产品生产全过程、主要食用农产品和农兽药品种。

科技创新能力持续增强，为践行大食物观提供了技术支撑。种业是农业科技皇冠的一颗明珠，我国农业科技进步贡献率提升至63.2%。近年来，我国种业振兴行动扎实推进，通过建设农作物、畜禽、水产等国家种质资源库，抢救性保护濒危作物资源和畜禽地方品种，国产白羽肉鸡市场占有率稳步增长，南美白对虾市场占有率超过35%。此外，支持设施种植、畜牧水产养殖等所需农机装备研发，设施电动旋耕机、设施叶菜收获机等一批整机装备相继实现产业化应用。

加强资金土地等要素保障，为践行大食物观提供了生产支撑。当前，特色农产品保险不断健全，中央财政支持地方发展优势特色农产品保险达500种左右。通过出台设施农业用地政策，简化了设施农业用地申请程序，分类施策保障设施农业发展合理用地需求。根据2023年度全国国土变更调查结果，全国耕地面积19.29亿亩。

“目前，各地各部门积极践行大农业观、大食物观，加大政策支持力度，正不断推进多元化食物开发。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)

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