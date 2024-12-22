新疆电力中长期年度交易首破千亿千瓦时 新能源占比近三成
2024年12月22日21:34 | 来源：新华网
小字号
新华社乌鲁木齐12月22日电（记者杜刚）记者从新疆电力交易中心有限公司最新了解到，2025年新疆电力中长期年度交易顺利完成，成交规模首次突破千亿千瓦时，达到1175亿千瓦时，创新疆电力中长期年度交易的最高纪录。
新疆电力交易中心有限公司相关负责人介绍，2025年新疆电力中长期年度交易分三批次组织，分别为年度绿电交易、年度双边协商交易和年度集中竞价交易。1175亿千瓦时的成交电量中，新能源电量占比近三成。
据了解，新疆作为我国电力体制改革的重要试点区域之一，从2016年开始加快电力中长期市场建设，出台了一系列加快电力市场改革、有序放开发用电计划、完善中长期交易的政策措施。
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 审计署发布2023年度审计整改报告
- 人民网北京12月22日电 （记者杨曦）12月22日上午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 《审计整改报告》显示，截至2024年9月底，2023年度审计查出问题中，要求立行立改的1786个问题，已经有1691个完成整改，整改率达到94%，比去年同比上升两个百分点。…
- 评论
- 关注