新华社乌鲁木齐12月22日电（记者杜刚）记者从新疆电力交易中心有限公司最新了解到，2025年新疆电力中长期年度交易顺利完成，成交规模首次突破千亿千瓦时，达到1175亿千瓦时，创新疆电力中长期年度交易的最高纪录。

新疆电力交易中心有限公司相关负责人介绍，2025年新疆电力中长期年度交易分三批次组织，分别为年度绿电交易、年度双边协商交易和年度集中竞价交易。1175亿千瓦时的成交电量中，新能源电量占比近三成。

据了解，新疆作为我国电力体制改革的重要试点区域之一，从2016年开始加快电力中长期市场建设，出台了一系列加快电力市场改革、有序放开发用电计划、完善中长期交易的政策措施。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经