葛孟超

小雪花有大潜力。全国多地巧用“冷资源”，催生“热消费”，助力冰雪经济释放潜力和活力，市场前景令人期待。

发展冰雪经济对拉动内需、促进就业、推动经济转型升级具有重要意义。冰雪消费涵盖“食、住、行、游、购、娱”多元场景，覆盖范围广。根据中国旅游研究院数据显示，上个雪季，我国冰雪旅游人数同比增长38%，收入同比增长50%。在线旅游企业有关数据显示，上个雪季冰雪旅游消费总额比2019—2020年雪季增长了132.5%。冰雪经济涉及行业众多、产业链长，冰雪运动、冰雪装备、冰雪旅游等细分领域均可以创造较多就业岗位。以冰雪装备器材为例，工信部数据显示，企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元增长到2023年的约220亿元。

我国冰雪资源禀赋丰富，实现有效开发，未来还需要在需求侧和供给侧两方面继续发力。从需求侧来看，我国有冰雪消费经历的人群比例还不是很高，人均冰雪消费支出水平也较低。因此，可继续大力推广冰雪文化和冰雪运动，创新冰雪新玩法、新模式、新场景、新业态，吸引更多人参与到冰雪运动和冰雪旅游当中。从供给侧来看，冰雪消费有一定季节性，一些滑雪场等冰雪基础设施投资周期长、运营成本高，企业经营压力较大。这需要有关部门和金融机构通过政策加力、金融创新等方式，加大对相关景区、企业的支持，做强做精冰雪产业链。同时，还要完善冰雪产业人才培养体系，加强冰雪产业人才培训；优化冰雪消费环境，加强消费者权益保护，为游客提供更加贴心周到的服务。如此，才能让冰雪经济的热度经久不衰，让“冷资源”不断释放“热效应”。

让冰雪经济成为新的增长点，离不开改革推动、政策扶持、地方努力、各方协同。相信随着相关改革逐步深入、相关政策逐步落地，冰雪经济的发展模式会不断创新，项目产品将不断提质，服务质量会不断升级，冰天雪地也将持续“热力十足”、魅力四射，为人们的高品质生活带来更多精彩与欢乐。

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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