前11月开行旅游列车1737列，同比增长17.6%

本报记者 李心萍

“林都号”旅游专列在小兴安岭穿行。

李 煜摄（人民视觉）

跨越5900公里，车内温暖如春，车外雪海茫茫，从林海雪原到“神州北极”，再到满洲里，一趟列车上尽享冬日风光；

全程7天6晚，从中国昆明出发，一路向南穿过北回归线，抵达老挝万象，一站式集齐中老铁路沿途美景……

今年以来，国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度，打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月，国铁集团累计开行旅游列车1737列，同比增长17.6%，掀起火车“慢”游消费热潮。

旅游列车有几类？

有特色列车，也有特色服务

这些旅游列车有哪些特点？

有的列车精心改装，变身铁轨上的“星级酒店”。

熊猫涂装、熊猫顶棚、熊猫帐篷、熊猫抱枕、熊猫餐具、熊猫糕点……这是备受欢迎的“熊猫专列”品牌旅游列车。

“‘熊猫专列’是国铁成都局创建的品牌旅游列车，通过特色列车装饰、熊猫管家服务，让旅客享受特色化旅行服务。”国铁成都局成铁商旅公司西南铁旅负责人陈煖说。

经过3年多发展，“熊猫专列”共有3款车型，分别为“安逸号”“什邡号”“成都号”，提供差异化多元服务。“熊猫专列·成都号”采用等声压级隔声技术，以保证旅客良好的休息环境；车上提供双人标准客房、亲子客房，每间客房均设干湿分离的独立卫浴。

“伊春号”旅游列车设有全景式多功能观光车厢，配备了弧形侧天窗，站在窗前，可以沉浸式欣赏雪花飘落的美景；还配有旅拍空间车厢，设置更衣室，供游客打卡拍照。

有的列车优化服务，提供定制化旅游体验。

8月2日晚约6点半，“京和号”Y201次旅游专列结束了新疆大环线的行程，缓缓停靠北京西站。

“车上餐食由大厨精心烹饪，有新疆特色美食，而且烹饪得较为软烂，符合老年人需求。”来自北京市海淀区的退休教师王老师说。

原来，这是一趟银发经济旅游专列。“餐食供应符合老年人需求，游览安排上少走多看、缓行安全，更好地服务银发族。”中铁旅集团经济师范梦玮说。

而在开往江西井冈山的旅游专列上，旅客则以师生群体为主。

“我们安排受过专业培训的乘务员担任讲解员。”国铁南昌局有关负责人介绍，研学专列不仅有红色课堂，还开展文艺表演、知识竞赛和互动游戏等活动，让学生们在寓教于乐的氛围中增长知识。

旅游列车能去哪？

覆盖大江南北，还可出境游

坐着旅游列车，能打卡哪些美景？

有的列车，深耕精品线路，提供沉浸式体验。

“星光·澜湄号”旅游列车沿着中老铁路走出国门，用7天6晚带领旅客领略沿途秀美山川，打卡世界自然与文化双遗产城市老挝琅勃拉邦及老挝首都万象。

行驶在东北大地的“林都号”，被誉为“开往森林里的家”。伊春红松原始森林、“神州北极”漠河、满洲里……旅客可以在列车上饱览冬日美景，下车后奔赴小兴安岭森林体验幽静闲适的慢生活。

国铁哈尔滨局经营开发部高级经济师张福生介绍，“林都号”目前一年运行12趟，围绕抚远、漠河、伊春、呼伦贝尔运行，每趟10天9晚，行程超5000公里。

有的列车，开往天南海北，适时按需开行。

比如，乘坐“熊猫专列”不仅可以畅游四川，目前还推出大美新疆环线游、丝绸之路连线游等主题线路，覆盖31个省份。

再比如，国铁西安局结合季节、地域特色，先后推出环秦岭休闲游、秦岭冰雪游、耀州滑雪游等旅游专列。

12月6日上午，百余名游客登上Y666/7/6次旅游专列，一路打卡汉江三峡、石泉老街、留坝、狮子沟牧场、凤凰湖、灵官峡等著名景区。“一趟火车串联起秦岭周边分散的景点，弥补了日常出游的遗憾。”来自西安的旅客李女士说。

穿沙漠、行丝路，驶过“秦月汉关”，一趟趟旅游专列，带领旅客在中华文明风景线上徜徉。

旅游列车怎么开？

公开招商，市场化运行

开行一趟旅游专列，需要哪些准备？

在产品设计方面，提前规划线路、安排景点、与相关部门沟通；在列车准备方面，铺画线路、准备车体、配备司机和乘务人员；在旅客组织方面，提前宣传、吸引客流……

旅游列车的开行，准备工作繁多复杂。“国铁集团与社会旅游企业密切合作，对部分旅游列车市场经营权进行公开招商。”国铁集团有关负责人介绍。

今年6月28日，相关国铁企业组织了首批旅游列车市场经营权公开招商竞价，河南省中国旅行社有限公司、四川省中国青年旅行社有限公司、浙江华运旅行社有限公司等26家旅游企业竞价成功。

公开招商分3个流程：发布招商公告、审核企业资质、组织集中竞价。竞价结束后，国铁企业公布结果并与竞价成功的旅游企业签订合同。

“国铁企业提供车体、负责开行，按照统一作业标准指挥行车、组织乘降、保障安全、开展客运服务等，市场经营由旅游企业负责，开展沿途景点、酒店、交通接驳等服务，共同打造优质旅游产品。”该负责人说。

有些品牌旅游列车，铁旅双方合作更加紧密。

“林都号”“伊春号”旅游专列由国铁哈尔滨局与伊春森工集团合作打造。从列车改装开始，伊春森工集团就积极参与，提出个性化需求。“伊春号”因此改装了一节雪具超市车，冬季可摆放64套雪具。

“星光·澜湄号”则由中国旅游集团旗下中旅星光公司投资并运营。中旅星光拥有列车经营权，并对列车的设计、布局、设施等进行个性化改造。国铁昆明局负责列车的开行及客运服务指导。

“下一步，国铁企业将认真总结公开招商竞价的经验，与旅游企业紧密合作，进一步提升旅游列车开行品质和服务水平，为广大游客提供更加美好的旅行体验。”国铁集团有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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