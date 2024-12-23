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向创新要动力 向开放要活力

王东辉
2024年12月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。习近平总书记指出：“要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”。

　　12月20日至22日，2024世界智能制造大会在江苏省南京市举办。本届展会以“加快打造智能制造升级版，因地制宜发展新质生产力”为主题，展示智能制造新成果、新产品、新技术和新场景，近10个国家和地区的263家企业参展。

　　智能制造是制造业实现质的有效提升和量的合理增长的有效途径，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济具有重要意义。如何把握智能制造发展趋势，厚植我国制造业竞争优势？

　　向创新要动力。从中国制造迈向中国智造，科技创新是关键。与本届展会同期举办的市场化展览首次集中展示人形机器人产品，首次引入商业航天等元素，首次设置大面积户外演示区，一批业内领先产品集中亮相。科技创新和产业创新深度融合，智能制造发展根基不断夯实。

　　向开放要活力。坚持高水平对外开放，深化行业交流合作。本届展会通过打造智能制造领域国际化、高端化、专业化交流平台，吸引众多知名企业和机构集中参展，推动一批重大项目签约落地。在开放合作中共享创新成果，深化产业链供应链协同对接，智能制造发展空间更加广阔。

　　制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。把握数字化、网络化、智能化发展大势，以智提质，推动制造业转型升级，将为构建现代化产业体系注入磅礴力量，经济高质量发展也将迈出新步伐。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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