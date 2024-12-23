二〇二四世界智能制造大会举办
把握趋势，厚植制造业竞争优势（新时代画卷）
——从展会看中国经济新图景⑧
2024年12月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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加速推进制造业转型升级
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发挥科技创新增量器作用
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持续拓展智能制造朋友圈
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2024世界智能制造大会配套活动世界智能制造博览会展馆外景。
数据来源 工业和信息化部 2024世界智能制造大会
《 人民日报 》（ 2024年12月23日 08 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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