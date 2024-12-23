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二〇二四世界智能制造大会举办

把握趋势，厚植制造业竞争优势（新时代画卷）

——从展会看中国经济新图景⑧

2024年12月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　加速推进制造业转型升级
　　中国中车展台，观众在观看动车组列车模型。
　　苏 阳摄（影像中国）

　　加速推进制造业转型升级
　　亿航智能航空器为现场观众带来飞行演示。
　　本报记者 白光迪摄

　　加速推进制造业转型升级
　　宇树科技展示的人形机器人产品。
　　余 乐摄（人民视觉）

　　加速推进制造业转型升级
　　徐工集团展示的无人叉车和托盘堆垛，助力物流自动化。
　　本报记者 白光迪摄

　　发挥科技创新增量器作用
　　辉锐光电科技的工业机器人演示金属增材3D打印过程。
　　余 乐摄（人民视觉）

　　发挥科技创新增量器作用
　　玄武大模型旨在将人工智能大模型能力与丰富多元的产业场景深度对接，促进数智化转型。图为玄武大模型工厂示意图。
　　本报记者 白光迪摄

　　发挥科技创新增量器作用
　　华为展示的智能制造行业解决方案，包括盘古大模型、全连接工厂等。
　　本报记者 白光迪摄

　　发挥科技创新增量器作用
　　观众体验南京钢铁自主研发的混合现实“数字工人”系统的数据赋能效果。
　　本报记者 白光迪摄

　　持续拓展智能制造朋友圈
　　展商在为客商介绍相关产品应用。
　　余 乐摄（人民视觉）

　　持续拓展智能制造朋友圈
　　工作人员为外国观众介绍多轴机械臂的性能和技术。
　　本报记者 白光迪摄

　　持续拓展智能制造朋友圈
　　中国联通展台前，工作人员向客商展示墨攻平台的性能。
　　本报记者 白光迪摄

　　2024世界智能制造大会配套活动世界智能制造博览会展馆外景。
　　本报记者 白光迪摄

　　数据来源 工业和信息化部 2024世界智能制造大会

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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