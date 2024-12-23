我国航空公司完成旅客运输量超7亿人次（新数据 新看点）
2024年12月23日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月22日电 （记者邱超奕）记者从中国民航局获悉：根据行业监测数据，今年截至12月15日，我国航空公司完成旅客运输量70048万人次，日均旅客运输量超200万人次，同比增长18.1%、较2019年增长10.7%，创我国民航发展历史新高。
据了解，今年以来民航运行效率持续提升，企业经营得到改善。截至12月15日，国内航线完成旅客运输量约6.4亿人次，较2019年同期增长约14%；国际航线旅客运输量超6000万人次。
《 人民日报 》（ 2024年12月23日 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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