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黑龙江强化企业科技创新主体地位

本报记者 崔  佳 祝大伟 方  圆
2024年12月23日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　松花江畔，黑龙江哈尔滨新区内，一座“智能机器人岛”正快速崛起。在这里，已确定入驻的科技企业达21家。

　　企业是最活跃的创新主体。2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察时指出：“把企业作为科技成果转化核心载体，提高科技成果落地转化率。”

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，黑龙江着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，不断提高科技成果就地转化率，以科技创新引领现代化产业体系建设。

　　指着新区内一座座厂房，哈尔滨新区科技局局长王迪介绍：“打造智能机器人科技成果应用转化示范区、产业发展集聚区，企业从招商开始就全程深度参与。所有厂房荷载、空间要求等，都是按企业需求量身定制。”

　　融通产学研，让企业成为推动创新创造的生力军。

　　冬日，大庆油田古龙页岩油井场，数十台压裂车轰鸣，5个现场试验区热火朝天。

　　“作为黑龙江省重点科研项目的‘揭榜挂帅’发榜单位，我们着力破解页岩油高效勘探开发关键技术，遴选研发团队开展攻关。”大庆油田科技信息部规划计划科科长魏玉阳介绍，目前已取得高黏土页岩油富集理论、高黏土页岩油“双甜点”评价技术等一系列突破。

　　黑龙江鼓励企业主导产学研融通创新，建立培育壮大科技领军企业机制，支持中国一重集团、哈尔滨电气集团等领军企业发挥龙头作用，组建产业技术创新联盟64家，形成一批带动产业发展的关键技术。以齐齐哈尔市和哈尔滨新区为试点地区，为近500家企业匹配科研团队1500多个。今年以来，黑龙江在研“揭榜挂帅”和重点研发计划项目形成新技术、新产品205项，实现重大科技成果转化589项，经济效益达83亿元。

　　建好生态圈，推动创新要素向企业集聚。

　　25家科技企业入驻，储备入孵项目20余项，10家入孵企业与金融机构达成投资意向约1.74亿元，这是成立一年的哈尔滨工业大学先进技术研究院交出的成绩单。

　　哈尔滨灵动智能装备有限公司，就是受益者之一。在黑河市的大田里，其研发的形似面包车的激光除草机器人自如穿梭，对杂草看、识、瞄、打，顺利完成首次应用验证。哈尔滨工业大学先进技术研究院提供全要素保障，让企业科研团队负责人付宜利心无旁骛，“我们可以专心于技术迭代、产品升级，加快把科技成果从‘书架’搬上‘货架’。”

　　哈尔滨工业大学先进技术研究院，是黑龙江探索科技成果“沿途下蛋、就地转化”机制的缩影。黑龙江提出建设环哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北石油大学等7个创新创业生态圈，全力支持生态圈内科技型企业开展技术研发和成果转化，构建产学研深度融合、各类创新要素全面互动的创新创业生态体系。目前，生态圈内高校院所通过作价入股等方式新生成企业81家，向省内转移转化技术成果159项。

　　聚焦人工智能、商业航天、智能机器人等重点领域，黑龙江谋划部署一批重大项目，围绕产业链布局创新链，加速推进科技创新与产业创新融合。

　　今年，哈尔滨工大卫星技术有限公司已有7颗卫星上天。装配测试试验中心里，柔性化卫星平台技术体系高效运行，大大降低了成本。“航天生态体系正在构建，已吸引省内20多家配套企业加入产业链。”公司负责人曲成刚说。

　　2023年，黑龙江高技术制造业增加值同比增长12.3%。党的二十届三中全会《决定》提出，“强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，建立企业研发准备金制度，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。”黑龙江省委主要负责同志表示，将进一步落实党的二十届三中全会精神，持续深化科技体制机制改革，培育战略科技力量，构建科技成果产业化新模式，释放创新活力，引领产业全面振兴。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月23日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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