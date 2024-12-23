人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

分散变集中、资源变资产、资产变资本

湖北：国有“三资”加快“三变”

本报记者  禹伟良  吴  君
2024年12月23日05:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　湖北投资项目又“上新”了：不久前，2024年四季度全省集中新开工亿元以上重大项目2311个、总投资1.1万亿元，项目个数、投资规模均超去年同期。

　　今年1至11月，全省固定资产投资同比增长6.3%。前三季度，全省计划总投资亿元及以上项目投资同比增长11.5%，全省固定资产投资同比增长6.0%。投资增速中部领先、全国靠前，湖北有啥好法子？

　　行走荆楚，大财政改革被频频提起。

　　党的二十届三中全会《决定》提出：“健全预算制度，加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。”

　　围绕建立健全财政统筹机制、投资项目绩效综合评价机制、国资国企功能性绩效评价机制，湖北正深化大财政体系建设。细观这项改革探索，令人印象深刻的主要特点，就是“大、变、高”三字。

　　“大”，即在更大范围、更深层次统筹整合发展资源。

　　岸边树木成行，沟内清水潺潺，在湖北省宜都市城西片区，随处可见的排水沟渠已成为城市的一道风景。“这些管网，由我们统一改造、管理和经营，提升了污水收集功能和城市防洪能力，还实现了经济收益。”宜都市两江城市投资发展有限公司负责人李家兵介绍。

　　过去，宜都管网由城投公司、住建局、高新区、相关乡镇等单位建设，仅10%随同污水处理厂的投资主体作为资产入账，90%权属分散且没有确值，更没有发挥经营属性。

　　2024年6月，宜都市将分散的276公里管网和污水处理厂所有权统一，并经第三方公司评估确值约12亿元，授权宜都市两江城市投资发展有限公司一体经营。“这个污水处理厂网一体化项目已吸引国开行授信融资5.5亿元，资金下拨后将用于基础设施配套建设。”李家兵说。

　　“大财政改革，首先要把家底摸清。”湖北省财政厅负责人介绍，全面盘点国有资产、资金、资源，逐项确认、确权、确值，全省共清理出国有“三资”21.5万亿元，初步实现财政资源统筹的集聚效应。

　　“变”，即推动国有“三资”分散变集中、资源变资产、资产变资本。

　　灰色的水泥仓，高低错落的旧厂房……远望湖北省黄石市华新1907文化公园，满眼都是历史的沧桑。走进细看，矿渣库变成了展览馆，生产车间变成了科普基地，老维修班则成为书店和茶室……

　　华新水泥厂旧址是我国现存生产时间最长、保存最完整的水泥工业遗存。“我们集团坚持‘重塑风貌、重塑功能、重塑价值’理念，对华新水泥厂旧址实施保护修缮。”黄石市文旅集团董事长黄欢介绍，通过市场化运营带动社会资本投入5亿余元，打造历史记忆、国潮现代、亲民休闲主题的文化公园，实现资产盘活，预计可实现年收入约1.2亿元。

　　在大财政改革推动下，武汉、黄石等5个试点地区加快把分散在各领域的国有资产、资金、资源聚合到“一本账”，再把各类资源转化成资产，通过租赁、委托运营、股权投资等方式推动资产资本化。截至2024年8月，5个试点地区盘活国有资产2086亿元，撬动社会融资2335亿元。

　　“高”，即推动资产资金资源高效发挥作用。

　　工程车来回穿梭，塔吊作业不停，咸宁国家区域医疗中心项目同济咸宁医院施工现场一派忙碌。“这个大财政改革后全市首个实施全周期管理的项目，总投资12.5亿元。”自开工以来，咸宁市财政局副局长张荀和同事不定期过来查看建设进度。

　　“今年6月收到市卫健委提供的项目初步设计方案后，我们组建了项目评估小组，邀请城建、医疗、设计等领域的专家，从控制投资成本、优化预算编制、后期收益测算等方面提出项目方案的优化意见。”张荀说，最终节约项目投资1600万元左右。

　　湖北以“三库”“两算”“三评”等为重点，着力推进投资项目绩效综合评价改革，做实投资项目谋划、建设、管理、评价全生命周期管理，解决项目谋划“优不优”、项目推进“快不快”、项目成效“好不好”的问题——

　　建设投资项目“目录库、储备库、实施库”，加强项目评估和财力论证，从源头把好项目质量关、效益关；

　　加强资金管理，增强竣工结算和决算制度刚性，将“两算”总体时间控制在11个月内；加强过程监管，通过平台对项目审批、开工、竣工、资金拨付、结算、决算等重要时间节点进行全程监控，实施“红黄绿”灯预警协调，确保项目快开工、快建设、快竣工；

　　开展项目绩效评价、行业绩效评价、综合绩效评价，评价结果作为项目谋划布局、供需总量论证、投资政策调整的重要依据。

　　“作为支撑湖北大财政体系建设的重要一环，投资项目绩效综合评价改革推动了全省投资项目管理转理念、转方式、转流程，让投资后劲更足、效益更好、管理更优、可持续性更强。”湖北省发展改革委负责人表示。

　　探索不止于此。

　　国资国企功能性改革在深化，国有企业作为盘活利用国有“三资”、撬动金融资源、带动社会投资关键一环的作用在增强。目前，依托湖北五大优势产业500亿元国资母基金，带动社会资本设立20支细分领域产业链子基金，吸引形成7000亿元基金群，带动社会资本超5000亿元，投资布局东风岚图等一批重大产业项目。

　　强化改革协同，加强财政、金融、投资统筹联动，荆楚大地上，大财政体系建设改革探索风生水起，不断汇聚高质量发展的新动力。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
审计署发布2023年度审计整改报告
　　人民网北京12月22日电 （记者杨曦）12月22日上午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 《审计整改报告》显示，截至2024年9月底，2023年度审计查出问题中，要求立行立改的1786个问题，已经有1691个完成整改，整改率达到94%，比去年同比上升两个百分点。…
推动“长钱长投” 促进资本市场投融资综合改革
　　2024年以来，改革成为我国资本市场发展的关键词。4月提出“多措并举促进资本市场健康发展”、7月提出“提升资本市场内在稳定性”、9月提出“提振资本市场”、12月明确“稳住楼市股市”……与此同时，新“国九条”、完善资本市场“1+N”政策体系等一系列政策举措密集发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部