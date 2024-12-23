分散变集中、资源变资产、资产变资本

本报记者 禹伟良 吴 君

湖北投资项目又“上新”了：不久前，2024年四季度全省集中新开工亿元以上重大项目2311个、总投资1.1万亿元，项目个数、投资规模均超去年同期。

今年1至11月，全省固定资产投资同比增长6.3%。前三季度，全省计划总投资亿元及以上项目投资同比增长11.5%，全省固定资产投资同比增长6.0%。投资增速中部领先、全国靠前，湖北有啥好法子？

行走荆楚，大财政改革被频频提起。

党的二十届三中全会《决定》提出：“健全预算制度，加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。”

围绕建立健全财政统筹机制、投资项目绩效综合评价机制、国资国企功能性绩效评价机制，湖北正深化大财政体系建设。细观这项改革探索，令人印象深刻的主要特点，就是“大、变、高”三字。

“大”，即在更大范围、更深层次统筹整合发展资源。

岸边树木成行，沟内清水潺潺，在湖北省宜都市城西片区，随处可见的排水沟渠已成为城市的一道风景。“这些管网，由我们统一改造、管理和经营，提升了污水收集功能和城市防洪能力，还实现了经济收益。”宜都市两江城市投资发展有限公司负责人李家兵介绍。

过去，宜都管网由城投公司、住建局、高新区、相关乡镇等单位建设，仅10%随同污水处理厂的投资主体作为资产入账，90%权属分散且没有确值，更没有发挥经营属性。

2024年6月，宜都市将分散的276公里管网和污水处理厂所有权统一，并经第三方公司评估确值约12亿元，授权宜都市两江城市投资发展有限公司一体经营。“这个污水处理厂网一体化项目已吸引国开行授信融资5.5亿元，资金下拨后将用于基础设施配套建设。”李家兵说。

“大财政改革，首先要把家底摸清。”湖北省财政厅负责人介绍，全面盘点国有资产、资金、资源，逐项确认、确权、确值，全省共清理出国有“三资”21.5万亿元，初步实现财政资源统筹的集聚效应。

“变”，即推动国有“三资”分散变集中、资源变资产、资产变资本。

灰色的水泥仓，高低错落的旧厂房……远望湖北省黄石市华新1907文化公园，满眼都是历史的沧桑。走进细看，矿渣库变成了展览馆，生产车间变成了科普基地，老维修班则成为书店和茶室……

华新水泥厂旧址是我国现存生产时间最长、保存最完整的水泥工业遗存。“我们集团坚持‘重塑风貌、重塑功能、重塑价值’理念，对华新水泥厂旧址实施保护修缮。”黄石市文旅集团董事长黄欢介绍，通过市场化运营带动社会资本投入5亿余元，打造历史记忆、国潮现代、亲民休闲主题的文化公园，实现资产盘活，预计可实现年收入约1.2亿元。

在大财政改革推动下，武汉、黄石等5个试点地区加快把分散在各领域的国有资产、资金、资源聚合到“一本账”，再把各类资源转化成资产，通过租赁、委托运营、股权投资等方式推动资产资本化。截至2024年8月，5个试点地区盘活国有资产2086亿元，撬动社会融资2335亿元。

“高”，即推动资产资金资源高效发挥作用。

工程车来回穿梭，塔吊作业不停，咸宁国家区域医疗中心项目同济咸宁医院施工现场一派忙碌。“这个大财政改革后全市首个实施全周期管理的项目，总投资12.5亿元。”自开工以来，咸宁市财政局副局长张荀和同事不定期过来查看建设进度。

“今年6月收到市卫健委提供的项目初步设计方案后，我们组建了项目评估小组，邀请城建、医疗、设计等领域的专家，从控制投资成本、优化预算编制、后期收益测算等方面提出项目方案的优化意见。”张荀说，最终节约项目投资1600万元左右。

湖北以“三库”“两算”“三评”等为重点，着力推进投资项目绩效综合评价改革，做实投资项目谋划、建设、管理、评价全生命周期管理，解决项目谋划“优不优”、项目推进“快不快”、项目成效“好不好”的问题——

建设投资项目“目录库、储备库、实施库”，加强项目评估和财力论证，从源头把好项目质量关、效益关；

加强资金管理，增强竣工结算和决算制度刚性，将“两算”总体时间控制在11个月内；加强过程监管，通过平台对项目审批、开工、竣工、资金拨付、结算、决算等重要时间节点进行全程监控，实施“红黄绿”灯预警协调，确保项目快开工、快建设、快竣工；

开展项目绩效评价、行业绩效评价、综合绩效评价，评价结果作为项目谋划布局、供需总量论证、投资政策调整的重要依据。

“作为支撑湖北大财政体系建设的重要一环，投资项目绩效综合评价改革推动了全省投资项目管理转理念、转方式、转流程，让投资后劲更足、效益更好、管理更优、可持续性更强。”湖北省发展改革委负责人表示。

探索不止于此。

国资国企功能性改革在深化，国有企业作为盘活利用国有“三资”、撬动金融资源、带动社会投资关键一环的作用在增强。目前，依托湖北五大优势产业500亿元国资母基金，带动社会资本设立20支细分领域产业链子基金，吸引形成7000亿元基金群，带动社会资本超5000亿元，投资布局东风岚图等一批重大产业项目。

强化改革协同，加强财政、金融、投资统筹联动，荆楚大地上，大财政体系建设改革探索风生水起，不断汇聚高质量发展的新动力。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经