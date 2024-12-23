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整体带动相关产品销售额超1万亿元——

以旧换新促进消费持续回暖（锐财经）

本报记者  李 婕
2024年12月23日05:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　重庆市巴南区巴南万达广场一家电商场内，以旧换新政策吸引市民前来选购置换家电。
　　李  攀摄（人民视觉）

　　看新车、换家电，临近年末，不少地方消费市场又迎来一波促销潮。今年以来，根据党中央、国务院部署，商务部牵头实施消费品以旧换新，会同相关部门和地方全力推进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，工作进展及实效如何？12月20日，商务部举行专题新闻发布会，介绍相关情况并回应外界关切。

　　汽车、家电等产品销售火热

　　“这项工作开展以来，各方参与度很高，全国范围以旧换新热度不减，政策成效显著。”商务部消费促进司司长李刚表示。

　　截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，超3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。商务部12月中旬发布的数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。

　　“受以旧换新政策带动，汽车、家电、家装等产品销售火热，促进消费持续回暖、国内需求不断扩大。”李刚说。

　　汽车方面，11月，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%，当月乘用车零售量创今年新高；国内新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，增速连续3个月保持在50%以上。

　　家电家装方面，11月，限额以上家电和音像器材、家具类商品零售额同比分别增长22.2%、10.5%；增值税发票数据显示，11月电视等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长28.8%和74.4%。

　　从对消费市场的带动效果看，11月，汽车类商品零售额同比增长6.6%，带动社会消费品零售总额增速加快0.5个百分点，其对社零增速的贡献由拖累转为拉升；家电和音像器材零售额增速连续3个月保持在20%以上，明显高于其他商品零售额增速。

　　带动相关行业生产加快

　　“以旧换新政策成效也在向供给端传导，有力带动了相关行业生产加快。”李刚说。

　　11月，全国汽车生产完成343.7万辆，同比增长11.1%，环比增长14.7%，月度产量创历史新高；汽车制造业增加值同比增长12%，增速较10月加快了5.8个百分点。

　　与此同时，以旧换新还大幅提升了资源循环利用水平。一是汽车梯次循环利用持续加快，11月，全国二手车交易量178.6万辆，同比增长8.1%；全国报废汽车回收量103.2万辆，同比增长141.6%。二是废旧家电回收量显著增长。1至11月，全国废旧家电回收量61.6万吨，同比增长7.7%。三是再生资源回收利用体系不断完善。全国具备资质的报废汽车回收企业中，3/4以上已经形成新能源汽车拆解能力。

　　“在消费品以旧换新实施过程中，外商投资企业积极参与、同等受益。”李刚说，汽车以旧换新销量中，外资品牌新车占比超过35%。10家主要外资车企乘用车销量9月、10月环比分别增长15.5%、4.1%。家电以旧换新销售额中，八大类家电产品外资品牌占比超过16%。据第三方机构数据，以旧换新政策带动外资品牌家电线上、线下销售额同比分别增长约31%、49%。

　　中央经济工作会议明确，加力扩围实施“两新”政策。李刚表示，商务部认真贯彻落实会议精神，正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年相关政策。

　　为经济回升向好提供支撑

　　各地如何因地制宜推动政策落实落地？

　　政策加力，全面协同推进。国家鼓励各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，满足消费者多元化换新需求。山西省商务厅副厅长李国荣介绍，山西省在原有8大类家电产品基础上，增加了洗碗机、扫地机器人等7大类产品，10月份又增加了取暖器、电饭煲、微波炉等15类小家电，补贴品类达到30种。

　　强化资金保障，让消费者享实惠。云南省自贸办主任助理孟宁介绍，云南地方配套资金由省级统一承担，补贴资金由省级通过合作平台直接兑付给消费者，实现补贴申领简单快捷。截至12月19日，云南省共申请消费品以旧换新补贴117.76万单，发放补贴资金32.56亿元。

　　谈及家装厨卫“焕新”经验做法，甘肃省商务厅副厅长黄霓说，甘肃省结合近15年来商品房销售、老旧小区改造数量、装修市场趋势等因素，科学合理制定旧房装修补贴条件。确定参与实施家装厨卫和家具“焕新”企业门店逾6000家，商品及材料不限品牌，不设档位，让更多家装公司和生产、销售企业参与其中。

　　重庆市按照“政府补一点、企业让利一点、金融支持一点”的总体思路，动员相关企业叠加促销资源超5亿元，政企联动惠民利民。“截至12月19日，全市消费者已享受政府补贴9.7亿元，直接拉动家电销售51.8亿元，为促进经济回升向好提供了强力支撑。”重庆市商务委员会副主任彭和良说。

(责编：白宇、卫嘉)
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