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影响2025年医学发展的11项临床试验

张梦然
2024年12月23日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：影响2025年医学发展的11项临床试验

《自然·医学》杂志近期邀请全球11位顶尖研究人员，评选出一份榜单，列出了未来一年可能对医学产生影响的11项临床试验。他们强调，这一榜单并非奖项或排名，而是对医学领域重要进展的探讨。

《自然·医学》高级编辑本·约翰森表示，这一榜单反映出世界在2025年面临的令人担忧的健康挑战，旨在探索肥胖、癌症、营养不良、精神亚健康和极端高温对身体影响的新疗法和新技术。其中一些新疗法从未在人体进行过试验，例如两种不同类型的基因疗法；其他一些则与人工智能（AI）相结合，如聊天机器人和智能手机技术，用于改善心理健康、辅助宫颈癌检测以及帮助自闭症儿童学习社会技能。

心理健康研究备受关注

心理健康在今年的榜单上占据重要位置。值得注意的是，一项临床试验利用一种数字健康手机工具包，帮助中低收入国家（如肯尼亚）青少年应对日益严峻的心理健康问题。这种新工具包的设计让儿童能自我评估心理健康需求，并与同龄人建立联系。研究人员将正式启动相关随机对照试验，以验证该工具的有效性。这项研究还能使研究人员了解到这一群体中暴力行为的根本原因。

此外，数字疗法可能对治疗自闭症产生关键作用。一项试验将评估一款基于游戏的数字疗法——GuessWhat的有效性。GuessWhat是一个免费应用程序，包含多种互动游戏，如益智游戏、情绪猜测和知识问答。该研究旨在通过8周的规律使用，探索数字游戏在改善自闭症儿童社交能力方面的潜力。

另一个独立研究团队在研究治疗精神疾病的不同方式，目前正在11个国家的30处地点进行临床测试，共有1000名参与者。

女性疾病筛查工具多样

女性健康也是榜单的重点关注领域。在调查了女性使用智能手机的情况后，研究人员设计了一个AI聊天机器人，协助她们进行宫颈癌筛查。结果表明，使用者普遍感到满意，认为AI机器人能快速解答她们的问题。这项试验预计在2025年完成。

研究人员还在探索一种非主流的乳腺癌筛查方法。正在进行的临床试验纳入了6个国家的5.3万名女性，其中一半人通过DNA测试表明存在乳腺癌风险。

人类营养分析规模扩大

在人类营养方面，美国国立卫生研究院资助的“精准健康营养项目”中，研究人员将对8000名成人的饮食、遗传、微生物组、生活方式习惯以及健康史进行分类分析。项目将研究不同人群对食物和饮食的健康反应差异，利用这些信息来预测哪些食物和饮食习惯对个人最有益。

同时，一个名为ALIMUS的项目，将研究在气候变化导致土壤养分减少的情况下，如何帮助肯尼亚和布基纳法索的家庭种植蔬菜，填补儿童和育龄妇女的营养缺口。

医学前沿探索从未止步

备受关注的还有PSMAddition试验。这项试验旨在研究在1126名患者中使用镥-177（一种含有放射性物质的药物）治疗前列腺癌。

作为应对极端高温的解决方案，西非布基纳法索的1200名居民参与了一项实验，使用覆盖高反射性材料的屋顶（称为“凉爽屋顶”）来降低室内温度。

Beacon试验正在评估一种被称为“碱基编辑”的新型基因疗法，该疗法将编辑严重镰状细胞病患者体内的造血干细胞。虽然试验中有一名患者在治疗期间死亡，但没有证据表明这是由碱基编辑过程所致，目前试验仍在继续进行。

此外，对朊病毒疾病的基因治疗也在进行。朊病毒疾病是一种致命的神经退行性疾病，目前尚无有效治疗方法。而名为ION-717的临床试验，旨在评估其在朊病毒疾病患者中的安全性、耐受性和药代动力学。

(责编：杨曦、陈键)
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