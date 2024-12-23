朱 虹

原标题：科技加持下的冰雪新体验

当前沿科技与冰雪文化相遇，黑龙江的冰雪世界焕发出前所未有的活力。全感VR带着人们穿越到冰河世纪，人工智能创意生成冰雪万花筒空间，81米的“九九消寒图”可让上千人共创冰雪文化长卷……这个冬天，哈尔滨人借助科技力量，将冰雪玩出了新高度。

冰雪艺术与科技完美融合

12月21日，第26届哈尔滨冰雪大世界开园，全新推出的“一冰雪一世界”沉浸式AI数字文化艺术馆吸引了很多游客。展馆借助人工智能创意生成技术，打造了“一冰雪一秘境”的冰雪微观宇宙，多种智能技法演绎出冰晶与雪花的结构美学。

在该展馆内，全国最长的冰雪主题数字互动长卷徐徐展开，人们漫步长卷里，可以通过小程序进入到200余个角色中，堆雪人、掷冰壶、猜灯谜、包酸菜馅饺子，参加一场新春音乐会，和东北“神兽”在雪地上留下一串串脚印……40余个互动游戏让游客们沉浸式感受东北的冬天。

在这里，游客还能借助AI技术，创作一个“雪人”“冰雕”或者“冰上城堡”，通过互动装置把童话封进冰雪里。在冰雪森林中，AIGC-UGC人机趣味互动装置更是为孩子们带来了无尽的乐趣。只需要将自己涂色的动物画作轻轻一扫，大屏幕上就会出现一只有着同样颜色的森林动物。梅花鹿、老虎、黑熊、野猪……孩子们走近屏幕，还可以和这些在雪地上玩耍的动物们互动。

于寒冷中寻得温暖，于静寂中听见生命。除了这些互动体验，艺术馆的全息剧场为游客们带来了一场视觉盛宴。剧场通过全息技术演绎了一场北极熊母子动人心魄的求生征途，不仅呼吁人们关注全球气候变化，守护地球家园，同时展示了冰雪文化的深刻内涵。

为文旅产业注入新活力

当冰雪艺术进入元宇宙会有怎样的惊喜？在哈尔滨冰雪大世界的“机遇时空X-META全感VR乐园”内，人们戴上VR头显，即可穿越到20亿年前的冰河宇宙。现场的时空旅行局收到来自冰雪次元的求救信息，游客们可通过VR变身成为精英探险队员，前往上古冰雪奇境，捍卫冰河宇宙的平衡。

“我们通过基于位置的混合增强现实技术将游客从真实的物理空间带入虚拟的数字空间。体验过程中，我们运用融合虚拟现实技术、声学矩阵技术、动作捕捉技术、场景定位技术、动感装备技术、体感拟真技术等，为游客打造了全感体验模式，游客能够体验到水感、风感、雪感、热感等30多种体感。”机遇时空X-META全感VR乐园东北地区负责人李宣介绍。

“这次‘穿越’像是进入了游戏空间，又有如密室、剧本杀的沉浸互动演绎，还能用手柄去扫射怪兽，非常刺激。”前来体验的河北游客王先生说。

在哈尔滨冰雪大世界的隔壁，被誉为冰城文旅大明星的哈尔滨极地馆淘学企鹅“淘淘”竟然能“开口说话”了。“我是AI文创‘淘淘’，是从哈尔滨极地公园‘淘’出来的智能小伙伴。今年，我将跟您回家，陪您唠嗑，一直守在你身边。”“淘淘”萌趣的童音引得在场游客惊喜连连。

今年，哈尔滨极地公园、杭州钱意科技、黑龙江中朗文化集团共同研发打造了全国首个AI文旅互动玩偶，将“淘淘”变身为一只能说会道的小企鹅。AI文创“淘淘”的身体里住着一个“哈尔滨人”。在人工智能技术的加持下，它储存了大量有关哈尔滨的知识，如同一个哈尔滨的旅游推荐官。

科技赋能下的黑龙江冰雪文化已经不再是单纯的观赏体验，而是成为了一种全新的、全方位的沉浸式体验。这种体验不仅让游客们感受到了冰雪文化的魅力，更为黑龙江的文化旅游产业注入了新的活力与动力。

(责编：杨曦、陈键)

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