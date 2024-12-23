人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加强农业防灾减灾能力建设

孙 勇 刘宝印
2024年12月23日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：加强农业防灾减灾能力建设

12月17日至18日，2024年中央农村工作会议在北京召开。会议强调，加强农业防灾减灾能力建设，确保粮食稳产丰产。保障粮食和重要农产品稳定安全供给对于建设农业强国至关重要。然而，在气候变化日益加剧、极端天气事件频发的大背景下，农业生产的不确定性风险持续扩大，面对多重自然灾害的严峻考验，现有的农业防灾减灾体系已无法有效支撑农业的安全生产。为此，迫切需要强化科技支撑能力，构建智能精准的农业防灾减灾救灾体系，利用物联网、大数据、人工智能等新型技术，从流程上提升监测预警预报能力、优化应急救援资源调配，从机制上强化防灾技术创新转化、推进农业保险数字化转型，整体提升农业生产的精准化、智能化水平，增强农业防灾减灾能力，实现农业生产的可持续发展。

提升灾害监测预警能力

农业灾害监测工作涉及气象、土壤、水文等多个领域的多源异构数据与技术体系，面临着监测标准不统一和数据共享不畅等问题，导致监测预警信息存在较大的差异性和不确定性，使得各监测部门间的信息无法及时流通，严重影响了监测的准确性和时效性。为此，应通过科技创新和制度创新双轮驱动，构建标准统一、共享畅通、实时精准的农业灾害监测预警体系。

一是加快制定并推广统一的监测标准体系，确保各地监测数据的可比性和可融合性，同时，要加强对监测人员的专业培训，提升其对标准的理解和执行能力，确保标准在实际工作中的有效落实。

二是建立高效的农业灾害数据共享机制，制定严格的数据共享规则和流程，明确数据的共享范围、方式、责任等，确保数据共享和流通的安全性、合法性。充分利用云计算、大数据等先进技术，实现数据的实时传输、智能处理和高效利用。

三是构建自适应性强、预测精度高的智能预警大模型，深度挖掘监测数据背后的规律与关联，对灾害发生的时间、范围、强度进行精准预测，为农业生产提供充足的应对时间。

优化应急救援资源调配

农业灾害应急救援涉及农业、应急、水利等多个部门、多个领域，资源分散，整合难度大。不同部门之间的救援力量缺乏有效的协同机制，信息沟通不畅，导致救援行动各自为政，效率低下，无法及时有效地满足受灾地区的实际需求。为此，应建立健全农业应急救援资源管理平台，借助数字化技术，对各类救援物资、农机设备、人员等资源进行全面整合与精准管理，破解应急救援资源调配不畅、救援力量协同不足等突出问题。

一是通过建立资源数据库，详细记录农机等各类救援资源的分布位置、储备数量、使用状态等信息，实现对救援资源的实时动态掌控。

二是运用智能调配算法，根据灾害类型、受灾范围、损失程度等实际情况，快速制定科学合理的救援资源调配方案，确保救援物资能够在最短时间内准确无误地送达灾区，救援队伍能够迅速响应并高效协同作战。

强化防灾技术创新转化

传统的技术手段难以应对日益复杂多变的农业灾害，当前一些极端性、局地性灾害应急技术的创新面临着研发难度大、周期长，投入成本高的挑战，加之技术转化效率低等原因，导致农业经营主体面对灾害时，防御与减损能力不足。为此，应大力加强农业防灾减灾救灾技术重点领域的原创性、引领性科技攻关，推动科技成果向现实生产力转化。

一是构建智慧农业防灾减灾救灾技术创新体系，尤其是在应对极端性、局地性农业灾害的智能感知设备、精准决策支持系统、自动化防控装备等基础核心装备领域，应制定战略性科学计划和科学工程以推进科技攻关。

二是加强农业防灾减灾救灾技术转移转化平台和机制建设，注重技术的集成创新与示范应用，形成一批可复制、可推广的防灾减灾救灾技术模式和解决方案。

三是建立多层次、多渠道的防灾减灾救灾技术服务体系，鼓励和支持小农户采用智慧技术、创新装备，确保智能化和现代化防灾减灾救灾技术能够真正惠及广大农民群众。

推进农业保险数字化转型

当前我国农业保险的覆盖范围主要集中在部分主要农作物上，许多新兴农业业态尚未纳入保险范围，一些特色农业经营主体的需求无法得到满足。农业灾害还具有时间集中、量大、面广等特点，理赔程序复杂，定损标准模糊不清，赔付周期冗长，导致农民在遭受灾害损失后难以获得及时足额的赔偿。为此，应大力推动农业保险数字化转型，创新农业保险产品与服务模式，实现风险保障的全面化、个性化。

一是通过大数据分析，深入了解不同地区、不同作物、不同生产规模农户的风险特征与保障需求，开发设计出针对性强、保障范围广的农业保险产品，为农民提供全方位的风险保障。

二是运用区块链技术，构建农业保险信息共享平台，实现保险数据的安全存储与可信共享，提高保险理赔的透明度与公正性。借助人工智能技术，优化保险理赔流程，实现快速定损、快速理赔，缩短理赔周期，提高理赔效率，帮助农户尽快恢复农业生产。

（作者孙勇系广州大学乡村振兴研究院副研究员，刘宝印系中国科学院科技战略咨询研究院副研究员）

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
审计署发布2023年度审计整改报告
　　人民网北京12月22日电 （记者杨曦）12月22日上午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 《审计整改报告》显示，截至2024年9月底，2023年度审计查出问题中，要求立行立改的1786个问题，已经有1691个完成整改，整改率达到94%，比去年同比上升两个百分点。…
推动“长钱长投” 促进资本市场投融资综合改革
　　2024年以来，改革成为我国资本市场发展的关键词。4月提出“多措并举促进资本市场健康发展”、7月提出“提升资本市场内在稳定性”、9月提出“提振资本市场”、12月明确“稳住楼市股市”……与此同时，新“国九条”、完善资本市场“1+N”政策体系等一系列政策举措密集发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部